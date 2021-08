Team Poland MISTRZEM POLSKI w koszykówce 3x3!

Niedzielna rywalizacja w samym centrum Katowic, rozpoczęła się od fazy „Last 16”, która już na samym początku dostarczyła ogromnych emocji. Blisko 90 minut gry, dało awans następującym drużynom:

- NFZ (18:16 z KS Sky Tattoo Radom)

- Hutnika Warsaw (20:10 z Camaro)

- 3x3 Biłgoraj (21:10 z Hanysy i Gorole)

- Planet team (21:14 z E3)

W ćwierćfinałach do gry wkroczyły zespoły mające bezpośredni awans po wczorajszej fazie grupowej, a byli wśród nich m.in. Team Poland oraz obrońca tytułu z 2019 roku – StudioBudza. Najwięcej emocji dostarczył mecz obrońców tytułu z drużyną Hutnik Warsaw. Mistrz Polski bardzo słabo rozpoczął spotkanie, jednak im było bliżej do jego zakończenia – tym coraz bardziej zbliżał się do swoich rywali. Ostatecznie do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, gdzie górą… była drużyna Hutnika.

Team Poland – NFZ 22:9

Hutnika Warsaw – StudioBudza 20:18

3x3 Biłgoraj – Stolica V2 13:18

Planet team – Hutnik II Warsaw 21:16

Półfinałowe starcia padły łupem Team Poland (Pawel Pawlowski, Michael Hicks, Przemyslaw Zamojski, Szymon Rduch), który pokonał 18:14 Hutnik Warsaw (Alex Shcherbatiuk, Kuba Orłowski, Przemysław Słoniewski, Rafał Pstrokoński). W drugim spotkaniu Planet team (Patryk Andruk, Adam Cichoń, Michał Wielechowski, Mikołaj Krakowiak), głównie dzięki trafieniom za dwa punkty wysoko wygrał 22:10 z Stolica V2 (Patryk Andruk, Adam Cichoń, Michał Wielechowski, Mikołaj Krakowiak).

W meczu o 3. miejsce do samego końca walczący o zwycięstwo Hutnik Warsaw, pokonał 14:12 zespół Stolica V2. Natomiast finałowe spotkanie dużo lepiej rozpoczął Team Poland, co ostatecznie przełożyło się na wysoką wygraną 22:8 nad Planet team. Zwycięzca oprócz nagrody finansowej otrzymał bilet na turniej kwalifikacyjny do FIBA 3x3 World Tour Masters, który odbędzie się w węgierskim Debreczynie w dniach 28-29 sierpnia 2021. Nagrody wręczali Olga Kijewska-Ratajczak (Sekretarz Generalny Polskiego Związku Koszykówki) oraz Waldemar Bojarun (wiceprezydent miasta Katowice).

- Fantastyczne uczucie, móc oglądać Olimpijczyków, tutaj w Katowicach, walczących o Mistrzostwo Polski. Wszystkie drużyny pokazały niezwykły poziom sportowy, wyjątkowe zaangażowanie i przede wszystkim, co podobało się publice, walkę o zwycięstwo. Katowice mają swoje tradycje koszykarskie. Choćby Eurobasket, który był organizowany z katowickim Spodku. Rosnąca popularność koszykówki 3x3 jest kluczem, która przyciąga młodych ludzi do tej dyscypliny sportu. Stąd też zaangażowanie miasta we współorganizowaniu Mistrzostw na katowickim rynku. To miejsce przyciąga swoją magią. Warto dodać, że z inicjatywy Prezydenta miasta - Pana Marcina Krupy, w 23 miejscach w Katowicach, w zasadzie w każdej dzielnicy, powstanie jeden dodatkowy kosz. Myślę, że dzisiejsza impreza jest dobrym początkiem promocji tego sportu, tej wyjątkowej dyscypliny, jaką jest koszykówka 3x3. Mam nadzieję, że to zachęci młodych ludzi to tego, aby oderwać się na co dzień od komputera i spożytkować swój czas na aktywności fizycznej - powiedział wiceprezydent miasta Katowice, Waldemar Bojarun.

- Bardzo się cieszymy, że finały Mistrzostw Polski 3x3 wróciły do Katowic. Przede wszystkim jest to wielka szansa dla każdego z mieszkańców, żeby na żywo zobaczyć najlepszych zawodników w Polsce, a także uczestników Igrzysk Olimpijskich – dodał Lokalny Koordynator Turnieju, Maciej Guzik.