We wtorek losowanie grup kwalifikacji do MŚ

We wtorek 31 sierpnia o godz. 12:00 odbędzie się losowanie grup kwalifikacji do mistrzostw świata, które w 2023 roku obędzie się na Filipinach, w Japonii oraz w Indonezji. Transmisja na YouTube FIBA

W kwalifikacjach do mistrzostw świata ze strefy europejskiej wezmą udział 32 drużyny narodowe. W pierwszej fazie zostaną one podzielone na osiem grup po cztery zespoły - spotkania będą rozgrywane systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Okienka reprezentacyjne na tym etapie zaplanowane są na listopad 2021 roku oraz luty i czerwiec 2022 roku. Trzy najlepsze drużyny każdej grupy awansują do kolejnej rundy.

W następnej fazie te trzy ekipy dołączą do trzech z innej grupy (wyniki poprzednich spotkań zostają zachowane). Okienka zaplanowane są na sierpień i listopad 2022 roku oraz luty 2023 roku. Na mistrzostwa świata awansują trzy najlepsze drużyny z połączonych grup - łącznie 12 zespołów.

Ze strefy europejskiej w kwalifikacjach wezmą udział: Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Niemcy, POLSKA, Portugalia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Transmisja losowania grup kwalifikacji do mistrzostw świata we wtorek 31 sierpnia o godz. 12:00 na YouTube FIBA.