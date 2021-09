AW

Startuje kolejna edycja LDZ 3x3 Basket Liga

Do rozgrywek, w jednej drużynie, może być zgłoszonych 6 osób. W jednym dniu rozgrywkowym (w którym każda drużyna rozgrywać będzie 3 mecze), mogą grać jednak tylko 4 osoby (trzy na boisku i jedna rezerwowa). Tak więc można rotować zawodnikami pomiędzy dniami rozgrywkowymi.

Mecze rozgrywane będą w poniedziałki, w godz. 18,30-22,00, w okresie październik-styczeń 2021 r. Początek rozgrywek 4 października 2021 r. Każda drużyna rozegra trzy mecze w jednym tygodniu (jednego dnia, w przeciągu 1,5 godziny), łącznie rywalizując od 8 do 10 tygodni.

Dokumenty zgłoszeniowe na stronie http://lzkosz.pl/dokumenty.html



Wszystkie mecze rozgrywane będą w Centrum Vera Sport w Łodzi przy ul. Siewnej 15 na dwóch boiskach od Epufloor Sport, które zbudowane są ze specjalnej nawierzchni do koszykówki 3x3. To oficjalna nawierzchnia dla FIBA 3x3 na Mistrzostwa Świata i Europy do 2026 roku i bardzo podobna do tej, na której rozgrywany był turniej 3x3 podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokyo w 2021 roku. Klub Vera Sport, to obiekt w którym nie tylko są boiska z najlepszą powierzchnią do 3x3 w Polsce, ale również obiekt gdzie można smacznie i wygodnie zjeść, w godnych warunkach wykąpać się, a nawet po meczach wejść darmo do sauny!

Zasady gry:

- drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 (lub 22 punkty) wygrywa mecz, jeżeli zdarzy się to przed końcem regularnego czasu gry, który trwa 10 min.,

- wszystkie mecze rozgrywane będą według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3x3, wydanych przez FIBA (zobacz TUTAJ). Oznacza to również że wszystkie mecze grane będą niebiesko-żółtymi piłkami do 3x3 w rozmiarze 6,

- mecze bez zatrzymywania czasu gry (tylko ostatnia minuta meczu).

Ligę organizuje Łódzki Związek Koszykówki, który jest organizatorem rozgrywek na terenie Woj. Łódzkiego w każdej kategorii wiekowej, turnieju 3x3 Basketmania oraz akcji specjalnych np. Orlikowa Liga Mistrzów itp. ŁZKosz jest oficjalnym przedstawicielem Polskiego Związku Koszykówki w regionie łódzkim.