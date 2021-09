AW

Prezes PZKosz z wizytą na ziemi lubuskiej

Przygotowania do sezonu 2021/2022 idą pełną parą więc organizatorzy życia koszykarskiego w Żarach, Zielonej Górze i Wschowie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i opiniami po pandemicznym roku oraz opowiedzieć o planach na przyszłość.

W Żarach prezesa PZKosz powitała burmistrz miasta Danuta Madej oraz wiceburmistrz Olaf Napiórkowski. Następnie szef BC Swiss Krono Żary Tomasz Ostrowski oraz główny trener Łukasz Rubczyński zaprosili gości na swoją meczową salę gdzie odbył się trening chłopców z rocznika 2009/2010, a także zaprezentowano nowe, gigantyczne siatki reklamowe wypełniające ściany boczne Sali. Ostatnim punktem wizyty w Żarach było spotkanie z Maciejem Karnickim, szefem firmy Swiss Krono i rozmowy na temat bieżącej współpracy.

Kolejnym punktem wizyty była Zielona Góra, a ściślej nowoczesna, oddana do użytku przed trzema laty „Sala do koszykówki” (tak, tak, taka właśnie nazwa figuruje nad wejściem) przy ul. Amelii. R. Piesiewicza i G. Potęgę powitali prezes SKM Zastal Sergiusz Czapla, wiceprezes Arkadiusz Simiński oraz manager generalny Robert Morkowski. Świetna lokalizacja dwóch sal (w pobliżu jest przecież CRS) inspirowała do rozmów i wykorzystaniu potencjału tego miejsca do organizacji różnego rodzaju imprez, w tym międzynarodowych. Grupę treningową zaprezentował nowy trener klubu Dawid Mazur.

Ostatnim miejscem wizyty była Wschowa i spotkanie z prezesem klubu WSTK Mirosławem Zgrzebnickim, wiceprezesem Marcinem Sachą oraz trenerami i zawodnikami klubu. Na początek jednak burmistrz miasta Konrad Antkowiak zaprosił gości na uroczystość odsłonięcia muralu upamiętniającego czas II wojny światowej. Następnie na spotkaniu roboczym K. Antkowiak przekazał na ręce gości specjalne upominki, a na ręce prezesa WSTK komplety nowych stroi z aktualnymi logotypami i herbem Wschowy. W spotkaniu wziął również udział Krzysztof Kliber radny powiatu, członek Zarządu powiatu wschowskiego. Potem wszyscy udali się do pobliskiej sali SP 3 na trening drużyn WSTK gdzie zaprezentowały się zespoły od maluchów, aż po seniorów z 3 ligi.

Wizytę podsumowali:

Grzegorz Potęga: W imieniu Zarządu Lubuskiego Związku Koszykówki składam serdeczne podziękowania za wizytę i świetne rozmowy. Mam nadzieję, że przyniosą one dużo korzyści zarówno klubom z Ziemi Lubuskiej, jak i koszykarskiej centrali.

Radosław Piesiewicz: Jestem bardzo zadowolony z przebiegu tej roboczej wizyty. Zobaczyłem trzy miejsca, w których organizuje się koszykówkę od podstaw, poznałem świetnych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania. Dla mnie udział w treningach najmłodszych jest równie dużym przeżyciem co udział w meczach seniorów. Gratuluję zespołowi Enea Zastal BC Zielona Góra zdobycia Superpucharu (co miało miejsce 1 września w Wałbrzychu), ale jak patrzę na to co się dzieje w tych trzech miejscach to jestem spokojny o nowych następców obecnych wicemistrzów Polski. Dziękuję za serdeczne spotkania i dobrą atmosferę rozmów. Mam nadzieję na spotkanie ze wszystkimi na meczu reprezentacji z Niemcami 28 listopada 2021 r.