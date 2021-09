Mike Taylor przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski

- Trener Mike Taylor dał wszystkim kibicom koszykówki w Polsce mnóstwo radości. Po nieudanym EuroBaskecie w 2013 roku kadra potrzebowała odświeżenia i to właśnie zapewnił Amerykanin. Reprezentacja grała na dwóch kolejnych mistrzostwach Europy, awansując do nich w świetnym stylu. Występy na mistrzostwach świata - dopiero drugi raz w historii - pozostaną niezapomniane, tak samo jak rewelacyjne ósme miejsce. Jako Zarząd PZKosz uznaliśmy jednak, że po wielu latach współpracy pora na zmiany i nowy impuls. Dziękujemy trenerowi za ciężką pracę, sukcesy oraz wkład w rozwój koszykówki w naszym kraju - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Mike Taylor został trenerem reprezentacji Polski koszykarzy w 2014 roku. Od tego czasu kadra trzykrotnie awansowała do mistrzostw Europy - dwa razy zajmując pierwsze miejsce w grupie kwalifikacyjnej. W 2015 doszła do 1/8 finału EuroBasketu we Francji - tam za silna okazała się Hiszpania, późniejszy triumfator turnieju. W 2017 roku drużynie nie udało się wyjść z grupy, po wyrównanych meczach z m. in. Finlandią i Francją. Biało-Czerwoni zapewnili sobie także awans na mistrzostwa Europy w 2022 roku - w kwalifikacjach wygrali na wyjeździe z Hiszpanią. Pokonali tę drużynę po raz pierwszy od 1972 roku!

Reprezentacja Polski z trenerem Taylorem w 2019 roku awansowała również na mistrzostwa świata - stało się to po 52 latach przerwy! Żeby zagrać na mundialu musiała wcześniej pokonać w kwalifikacjach bardzo silne drużyny Chorwacji i Włoch. W turnieju w Chinach okazała się lepsza m.in. od gospodarzy oraz od Rosji i awansowała aż do ćwierćfinału. Ostatecznie kadra zajęła ósme miejsce, a na zakończenie mogła zaprezentować się w starciu przeciwko Stanom Zjednoczonym.

To otworzyło nowe możliwości - w czerwcu 2021 roku kadra walczyła o awans na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. W turnieju kwalifikacyjnym Biało-Czerwoni pokonali Angolę, ale później musieli uznać wyższość zarówno Słowenii, jak i Litwy.

Mike Taylor poprowadził reprezentację Polski w 111 meczach - kadra odniosła 60 zwycięstw i zanotowała 51 porażek. Dłużej niż Amerykanin drużynę narodową prowadził tylko słynny trener Witold Zagórski (1961-1975).