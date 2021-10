KS

BC Polkowice wygrywają #SuzukiSuperPuchar w Poznaniu!

Po pierwszych 10 minutach gry w meczu o Superpuchar Polski, lepsze o trzy „oczka” były mistrzynie Polski (13:10). Również początek drugiej kwarty należał do zespołu z Pomorza, który po trafieniach Alice Kunek prowadził już (27:18). W kolejnych minutach sytuacja się nie zmieniła, aż do momentu trzech trafień z rzędu za linii 6,75 Feyondy Fitzgerald, Bożeny Puter oraz Artemis Spanou… co dało „oczko” przewagi VBW Arki (32:31). Kolejna akcja także przyniosła punkty dla zespołu z Dolnego Śląska, co pozwoliło utrzymać przewagę do zakończenia pierwszej połowy.

Otwarcie drugiej części meczu również należało do koszykarek z Polkowic, które za sprawą skutecznej gry trio Fitzgerald – Mavunga – Spanou osiągnęły 7 – punktową przewagę w 27 minucie meczu (51:44). Z każdą minutą coraz lepiej grała ta Fitzgerald, która miała już 14 punktów i 9 asyst na swoim koncie. Sytuacja zmieniła się po koniec trzeciej kwarty, kiedy to żółto-niebieskie odrobiły straty za sprawą serii (10:0) i wyszły na 16 sekund przed zakończeniem na prowadzenie (54:53).

Ogromne emocje były także w ostatniej kwarcie, gdzie skuteczne ataki przede wszystkim Feyondy Fitzgerald wypracowały przewagę wystarczającą do zwycięstwa. Kropkę nad „i” na 22 sekundy przed zakończeniem postawiła Alicja Grabska (76:70).

VBW Arka Gdynia - BC Polkowice 72:77 (13:10, 24:30, 17:14, 18:23)

Gdynia: Kunek 19, Gustafson 19, Kastanek 11, Podgórna 7, Lundquist 6 (11zb), Begić 4, Szymkiewicz 2, Borkwoska 2, Bertsch 2

Polkowice: Spanou 20, Fitzgerald 20 (12as), Mavunga 14 (13zb), Gajda 7, Puter 6, Telenga 4, Cado 2