Polska wygrywa z Albanią!

Całe spotkanie od pierwszego gwizdka stało pod znakiem ogromnej przewagi reprezentacji Polski – w każdym aspekcie koszykarskiego rzemiosła. W połowie pierwszej kwarty Polska prowadziła 17:0, a w 10 minucie gry było już 38:9. Kolejne odsłony meczu były podobne, a przyjezdne zdobywały w nich kolejno 4, 2 oraz 4 „oczka”. Mecz z double-double zakończyła Klaudia Gertchen, która rzuciła 10 punktów i zebrała 11 punktów. Liderką była natomiast Agnieszka Skobel – 19 punktów. Biało-czerwone zagrały na 50% skuteczności z gry, przy zaledwie 19% rywalek.

Ogromną przewagę drużyna prowadzona przez trenera Marosa Kovacika miała na tablicach – 69:23.

Polska - Albania 125:19 (38:9, 38:4, 29:2, 20:4)

Polska: Agnieszka Skobel 19, Amalia Rembiszewska 15, Anna Jakubiuk 14, Anna Makurat 13, Klaudia Gertchen 11 (10zb), Marissa Kastanek 10, Kamila Borkowska 10, Klaudia Sosnowska 7, Weronika Gajda 7, Weronika Telenga 7 (13zb), Liliana Banaszak 6, Zuzanna Sklepowicz 6

Albania: Enisa Qosja 6, Ornela Lalaj 4, Klea Verri 4, Xhesi Toska 2, Xhulia Velias 2, Sara Kolombi 1

Powiedzieli po meczu:

Maros Kovacik (trener reprezentacji Polski) - Od początku wiedzieliśmy jaka jest różnica w jakości obu zespołów. Jestem bardzo szczęśliwy, że od początku do końca utrzymaliśmy koncentrację. Otrzymaliśmy dużo energii od kibiców, za do serdecznie dziękujemy.

Mirza Alibegaj (trener reprezentacji Albanii) - Miałyśmy świadomość przyjeżdżając tutaj, w jakiej jesteśmy dziś pozycji. Wiedziałyśmy przeciwko jakiemu zespołowi zagramy, jeżeli chodzi o potencjał. Wiemy jak dobre są wszystkie zespoły w naszej grupie. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, chciałam podkreślić bardzo dobrą atmosferę, która panował w hali. Starałyśmy się wykonać jak najlepszą pracę. Zawodniczki są bardzo młode, mimo to, chciałyśmy nagrać jak najlepiej i zrobić co w naszej mocy żeby ten wynik był jak najlepszy. To wszystko co mogę powiedzieć o tym spotkaniu.

W drugim meczu grupy D, Turcja pokonała na wyjeździe Słowenią.

Drugi mecz w listopadowym "okienku", Polska zagra w najbliższą niedzielę z Turcją w Izmicie. - Turcja jest zawsze Turcją i to się nie zmieni, nawet teraz kiedy to trochę inny zespół. Każdy duży turniej, zawsze jest z tym zespołem. Ta drużyna zmieniła się dosyć mocno, gdyż dokonali rotacji amerykańskiej zawodniczki (Kiah Stokes zmieniła Quanitra Hollingsworth – przyp. red.). Wszyscy wiemy, że Stokes zupełnie nie gra tak jak Hollingsworth – gra także bardzo dobrze bez piłki. Także myślę, że dzięki tej wymianie Turcja będzie dużo bardziej silniejsza. Największym dla nas problemem była by Isil Alben, jednak jej nie będzie na pewno w tym pierwszym meczu z nami.

- Patrząc na skład Turcji, jest ona taki sam jaki był na ostatnim EuroBaskecie. Dla nich jest to bardzo dobrze, że udało się w 100% utrzymać taki sam skład. Także plusem jest to, że będą grali taką samą koszykówkę jak na mistrzostwach Europy i to jest zdecydowanie na ich plus. Jednak tak jak powiedziałem na samym początku, to Stokes może bardzo dużo zmienić w tym zespole.