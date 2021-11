W czwartek Polacy grają w Izraelu

To zupełnie nowa reprezentacja Polski. Trener Igor Milicić w pierwszym okienku postanowił dać szansę młodym zawodnikom oraz tym koszykarzom, którzy wcześniej odgrywali epizodyczne role. Tym razem z powodu kontuzji w zespole nie zobaczymy Michała Michalaka oraz Michała Sokołowskiego, a Mateusz Ponitka dołączy do drużyny przed spotkaniem z Niemcami.

Do Izraela pojechało 13 zawodników, ale ostatecznie w meczowej dwunastce zabraknie Andrzeja Mazurczaka. Trzech koszykarzy będzie mogło zadebiutować: Michał Kolenda, Jakub Karolak i Jakub Nizioł. Można spodziewać się, że sporo minut dostaną Marcel Ponitka, Jakub Garbacz, Tomasz Gielo i Aleksander Balcerowski. Trener Milicić chce postawić na twardę grę w defensywie.

- Presja jest wtedy, kiedy ktoś nie jest przygotowany. Wydaje mi się, że będziemy całkowicie przygotowani na najbliższe spotkania. Dla nas pojawia się szansa. Jesteśmy na tym zgrupowaniu po to, aby wygrać dwa najbliższe spotkania. Chcemy bić się z orzełkiem na piersi o najwyższe cele - tłumaczył Tomasz Gielo.

Drużyna Izraela to połączenie doświadczenia z młodością. Świetnie znany rozgrywający Gal Mekel (obecnie MoraBanc Andorra) będzie grał razem z 20-letnim Yamem Madarem (Partizan Belgrad). W składzie prawdopodobnie pojawi się dwóch zawodników Maccabi Tel Awiw - Jake Cohen oraz Yiftah Ziv. Trener Milicić z meczów Arged BM Stali w Koszykarskiej Ligi Mistrzów dobrze zna też zawodników Hapoelu Jerozolima: Adama Ariela, Amita Gershona oraz Itaya Segeva.

- Spodziewamy się, że rywale będą korzystać z przekazywania w obronie. Nasz system w ataku ma doprowadzić do tego, że to odczytamy i że będziemy wiedzieć jak mamy zaatakować zespołowo. Teraz wszyscy zawodnicy w drużynie przejmują bardziej odpowiedzialną rolę. Nawet ci koszykarze, którzy nigdy nie grali w kadrze mogą wskoczyć do pierwszej piątki. To ma być zespół, jedność - to ma być nasza siła - mówił trener Igor Milicić.

Początek spotkania Izrael - Polska w czwartek o godz. 18:00. Transmisja w TVP Sport.

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MECZ Z IZRAELEM

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Marcel Ponitka, Parma-Parimatch Perm (Rosja)

Jakub Schenk, King Szczecin

Rzucający

Jakub Garbacz, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Niscy skrzydłowi

Jakub Karolak, WKS Śląsk Wrocław

Jakub Nizioł, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Silni skrzydłowi

Tomasz Gielo, s.Oliver Würzburg (Niemcy)

Jarosław Zyskowski, Enea Zastal BC Zielona Góra

Środkowi

Aleksander Balcerowski, BC Mega Basket Belgrad (Serbia)

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja)

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Marek Popiołek

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuta: Łukasz Witczak

Lekarz: Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Oficer prasowy: Paweł Łakomski