Miasto Lublin Partnerem meczu Polska - Niemcy

Spotkanie koszykarskiej reprezentacji Polski mężczyzn z Niemcami w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata 2023 zostanie rozegrane już w niedzielę 28 listopada 2021 roku o godz. 20:00 w Hali Globus w Lublinie. Partnerem meczu jest Miasto Lublin.

Reprezentacja z nowym trenerem Igorem Miliciciem po raz pierwszy w Polsce będzie mogła się pokazać właśnie w Lublinie. W hali Globus Biało-Czerwoni zagrają z Niemcami, bardzo silnym rywalem, który jeszcze w tym roku rywalizował na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

- Miasto Lublin ma określone kierunki strategii rozwoju lubelskiego sportu. Dzięki temu w ostatnich latach Lublin stał się jednym z najważniejszych miast na sportowej mapie Polski, a sukcesy lubelskich sportowców są naszym powodem do dumy. Wspaniałą historią osiągnięć mogą pochwalić się lubelskie zespoły koszykarskie. Drużyny męska Startu Lublin i żeńska AZS UMCS Lublin grają na najwyższym poziomie rozgrywek koszykarskich w kraju i reprezentują Polskę w europejskich pucharach. Koszykówka w naszym mieście ma wielu oddanych kibiców, którzy zapewniają świetną atmosferę na meczach. Myślę też, że Lublin jest szczęśliwym miastem dla reprezentacji narodowej, ponieważ to właśnie w lubelskiej hali Globus rozegrała mecz towarzyski z Holandią w 2019 roku, ostatni przed wyjazdem na mistrzostwa świata w Chinach, które okazały się bardzo udane dla naszych reprezentantów po wielu latach nieobecności w tym turnieju. Mam wielką nadzieję, że Lublin ponownie okaże się szczęśliwy dla reprezentacji Polski w niezwykle ważnym meczu eliminacji do kolejnych mistrzostw świata przeciwko reprezentacji Niemiec - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lublin w przeszłości był już gospodarzem dużych koszykarskich imprez - na poziomie ligowym i reprezentacyjnym. Po raz ostatni mecz Biało-Czerwonych w tym mieście był rozegrany przed wyjazdem kadry na mistrzostwa świata do Chin. W sierpniu 2019 roku Polacy pokonali Holandię 77:71.

- Bardzo cieszymy się, że reprezentacja Polski po ponad dwóch latach przerwy ponownie zawita do Lublina. To świetne miejsce dla koszykówki, z wysokiej klasy obiektami sportowymi oraz zaangażowanymi kibicami. Dziękuję za wsparcie marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu oraz prezydentowi Krzysztofowi Żukowi - współpraca z całym regionem lubelskim od wielu lat jest wzorowa - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.