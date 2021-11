Biało-Czerwoni zagrają z Niemcami w Lublinie

Reprezentacja Polski koszykarzy w niedzielę podejmie Niemcy w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Transmisja meczu z hali Globus w Lublinie od 20:00 w TVP Sport.

W pierwszych meczach w obecnym okienku reprezentacyjnym Polska musiała uznać wyższość Izraela 61:69, natomiast Niemcy przed własną publicznością dość niespodziewanie przegrały z Estonią 66:69. Biało-Czerwoni zagrają w tym spotkaniu bez Mateusza Ponitki, ich rywale również nie będą mogli skorzystać z zawodników z Euroligi.

Z 13 zawodników trenujących w hali Globus w składzie na mecz tym razem zabraknie Jakuba Nizioła, za to swoją szansę otrzyma Andrzej Mazurczak.

- Nasz następny mecz jest bardzo ważny. Wiadomo jak grają Niemcy, mimo że niespodziewanie przegrali z Estonią. Wiemy jaki mają potencjał. My też pokazaliśmy nasz potencjał w pierwszej kwarcie meczu z Izraelem, kiedy bardzo mocno zaczęliśmy w obronie. Mimo że nasze rzuty nie wpadały, to nadal byliśmy w grze. Pokazaliśmy, że możemy - mówi Jakub Garbacz.

Najbardziej doświadczonym graczem zespołu trenera Gordona Herberta jest Robin Benzing, obecnie występujący we włoskiej ekipie Fortitudo Bolonia. W meczu z Estonią najlepszym strzelcem był jednak zawodnik Brose Bamberg Christian Sengfelder (21 punktów, 8 zbiórek). Z pewnością sporo w tej ekipie będzie zależało od rozgrywającego Justusa Hollatza (Hamburg Towers), a także od rzucającego Dominica Lockharta (Brose Bamberg).

- Skupiamy się na sobie, wiemy co mamy grać. Jednocześnie trenerzy nas świetnie przygotowali i wiemy sporo o przeciwniku. Musimy zrobić swoje. Mogę mówić głośno: chcemy to wygrać. Z Izraelem się nie udało. Gdyby wpadły dwa rzuty więcej, ten mecz byłby inny. To już minęło, trzeba wyciągnąć wnioski - dodaje Garbacz.

Początek spotkania Polska - Niemcy o godz. 20:00. Transmisja w TVP Sport.

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MECZ Z NIEMCAMI

Rozgrywający

Łukasz Kolenda, WKS Śląsk Wrocław

Andrzej Mazurczak, Enea Zastal BC Zielona Góra

Marcel Ponitka, Parma-Parimatch Perm (Rosja)

Jakub Schenk, King Szczecin

Rzucający

Jakub Garbacz, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Niscy skrzydłowi

Jakub Karolak, WKS Śląsk Wrocław

Silni skrzydłowi

Tomasz Gielo, s.Oliver Würzburg (Niemcy)

Jarosław Zyskowski, Enea Zastal BC Zielona Góra

Środkowi

Aleksander Balcerowski, BC Mega Basket Belgrad (Serbia)

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja)

Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Marek Popiołek

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuta: Łukasz Witczak

Lekarz: Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Oficer prasowy: Paweł Łakomski