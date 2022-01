AW

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 3x3 2022

Zgodnie z decyzją Zarządu PZKosz w nowej edycji MMP 3x3 awans do finału wywalczyć będzie można w kwalifikacjach strefowych (awans uzyskuje najlepsza drużyna ze strefy – łącznie 8 drużyn) oraz w cyklu Grand Prix - punktowane w nim będą wszystkie kwalifikacje strefowe oraz dodatkowe turnieje Grand Prix. Awans do finału wywalczy osiem pierwszych drużyn z klasyfikacji Grand Prix. Nowością jest możliwość startu w klasyfikacjach strefowych zespołów z innych regionów, nie będą one mogły awansować z klucza strefowego, ale będą mogły wywalczyć punkty do Grand Prix.

- Mam nadzieję, że nowa formuła Młodzieżowych Mistrzostw Polski będzie odpowiedzią na wzrost zainteresowania koszykówką 3x3 jaką obserwujemy po sukcesach naszych reprezentacji i debiucie koszykówki 3x3 na igrzyskach olimpijskich Tokio 2020. Cykl rozgrywek młodzieżowych to dla nas znakomite uzupełnienie projektu seniorskiego i świetne miejsce do selekcji do kadr narodowych - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes PZKosz.

Nowa formuła MMP to duże wyzwanie organizacyjne, liczymy, że kilkadziesiąt turniejów młodzieżowych będzie świetną promocją koszykówki 3x3. Bardzo liczymy na współpracę z Wojewódzkimi Związkami Koszykówki, które będą organizować większość imprez w I Etapie rozgrywek. Dołożymy starań by turniej finałowy był prawdziwym świętem koszykówki 3x3 i jej promocją wśród młodych koszykarek i koszykarzy - powiedział Bartłomiej Wojdak, koordynator koszykówki 3x3 z ramienia Zarządu PZKosz.

W sezonie 2021/2022 MMP w koszykówce 3x3 prowadzone będą w trzech kategoriach wiekowych (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), które punktowane będą w Systemie Spotu Młodzieżowego: U23 (ur. w latach 1999 – 2006), U17 (ur. w latach 2005 – 2008) oraz U15 (ur. w latach 2007 i młodsi).

Każdy klub posiadający licencję klubową PZKosz może zgłosić do eliminacji MMP dowolną liczbę drużyn składających się z 4 – 6 zawodników posiadających licencje okresowe uprawniające do gry w klubie w koszykówce 3x3 w sezonie 2021/2022. W finale mogą uczestniczyć jednak maksymalnie dwa zespoły tego samego klubu. Zawodnicy muszą posiadać: polskie obywatelstwo, licencje na uprawianie koszykówki, licencje uprawniające do gry w koszykówce 3x3 (Wszyscy zawodnicy posiadający licencje do gry w rozgrywkach 5x5 otrzymają również w systemie ESOR licencje do rozgrywek 3x3. Zawodnik nie posiadający licencji okresowej w koszykówce 5x5 na sezon 2021/2022 może wystąpić o licencję 3x3 do dowolnego klubu. Zawodnik posiadający licencję do rozgrywek 5x5 w barwach jednego klubu może, za zgodą tego klubu, otrzymać licencję do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu. Wniosek należy złożyć w WZKosz właściwym dla siedziby klubu 3x3 w terminie do 1 marca 2022 r. Otrzymanie licencji do rozgrywek 3x3 w barwach innego klubu nie jest zmianą barw klubowych w rozumieniu przepisów RWS PZKosz.). Zawodnicy muszą posiadać konta na platformie https://play.fiba3x3.com

Mistrzostwa odbywać się będą w formie jednodniowych turniejów w dwóch etapach: Etap I – kwalifikacje (termin 4 lutego - 5 czerwca 2022 r) oraz Etap II – Finał MMP z udziałem 16 drużyn w każdej kategorii w terminie 17-19 czerwca 2022 r.

Wnioski o przyznanie organizacji turniejów Grand Prix oraz terminy turniejów strefowych, WZKosz-e powinny przesyłać na adres rozgrywki@pzkosz.pl do dnia 31 stycznia 2022 r, do godz. 12:00.

Komunikat WR nr 17 Regulamin Cyklu MMP 3x3 2021_2202.pdf

Załączniki do MMP 3x3 2022.zip