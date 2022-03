AW

Rekrutacja do SMS PZKosz Władysławowo

Dyrekcja Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZKosz we Władysławowie zaprasza na egzamin rekrutacyjny do klasy I oraz uzupełniający do klas wyższych w roku szkolnym 2022/23.