Adam Wall

Enea Basket Junior Poznań mistrzem Polski U19 2022

Koszykarze Enea Basket Junior Poznań najlepszym zespołem w Polsce do lat 19 w sezonie 2021/2022. W rozgrywanym w Lublinie finale podopieczni Przemysława Szurka i Cezarego Kurzawskiego pokonali ALMS Start Lublin 78:70. W zaciętym starciu o brąz GTK Gliwice lepsze od Exact Systems Śląsk Wrocław. MVP turnieju finałowego Jan Jakubiak (Enea Basket Junior Poznań).

Rozgrywany przed miesiącem Młodzieżowy Puchar Polski koszykarze Enea Basket Junior Poznań zakończyli na czwartym miejscu. Wnioski z tego turnieju zespół wyciągnął miesiąc później prezentując wyśmienitą formę w finałach mistrzostw Polski do lat 19.

W zmaganiach grupowych drużyna z Poznania musiała uznać wyższość Exact Systems Śląsk Wrocław (65:57), ale pozostałe spotkania kończyła już po swojej myśli. Enea Basket Junior w grupie pokonała Asseco Arka Gdynia (84:56) oraz po zaciętym spotkaniu Trefl 1LO Sopot (81:77), co stanowiło przepustkę do walki o medale. O awansie do półfinału w grupie A decydował układ trójkowy, w którym poznanianie wyprzedzili Exact Systems Śląsk Wrocław oraz Asseco Arkę Gdynia.

W półfinale Enea Basket Junior Poznań zwyciężyła GTK Gliwice, prezentując dobrą dyspozycję w drugiej i trzeciej kwarcie.

Także w finale drużyna z Wielkopolski okazała się lepsza od swojego rywala. W starciu o złoto Enea Basket Junior prowadziła przez większość meczu, momentami osiągając w trzeciej kwarcie 17-punktową przewagę.

Lublinianie, podobnie jak w półfinale, walczyli jednak do końca. W połowie ostatniej części spotkania zespół Wojciecha Paszka oraz Ireneusza Ciećko na moment zdołał nawet wyjść na prowadzenie, ale po trójce Iwo Maćkowiaka oraz pięciu punktach z rzędu Jakuba Andrzejewskiego Enea Basket Junior objęła prowadzenie 70:63. Tych strat gospodarze turnieju finałowego nie zdołali już odrobić.

MVP turnieju finałowego

Jan Jakubiak Enea Basket Junior Poznań

Pierwsza piątka turnieju

Jakub Andrzejewski (Enea Basket Junior Poznań)

Wiktor Kępka (ALMS Start Lublin)

Tymoteusz Pszczoła (ALMS Start Lublin)

Igor Krzych (GTK Gliwice)

Jakub Bereszyński (Exact Systems Śląsk Wrocław)

Finał

O 3. miejsce

Kolejność końcowa

1. Enea Basket Junior Poznań



2. ALMS Start Lublin



3. GTK Gliwice



4. Exact Systems Śląsk Wrocław

5. Asseco Arka Gdynia

6. Grupa Strategia Gim92 Warszawa

7. Trefl 1LO Sopot

8. WKK Wrocław