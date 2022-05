Adam Wall

Iodica TopMarket MKS Pruszków wygrywa 1 Ligę Kobiet

Niezwykle zaciętym przebieg miała rywalizacja w finale 1 Ligi Kobiet. Pierwszy mecz, rozgrywanego do dwóch wygranych finału, rozstrzygnął się na korzyść klubu z Pruszkowa, który w drugiej połowie wykorzystał większą rotację. W Gdańsku triumfowały jednak Akademiczki, na skutek czego rywalizacja ponownie wróciła na Mazowsze.

Mecz lepiej rozpoczęły przyjezdne, które po pięciu punktach z rzędu Klaudii Walkowskiej objęły prowadzenie 13:4. Kolejne 13 punktów z rzędu rzuciły jednak miejscowe, w czym spora zasługa aktywnej w obronie i widocznej w ataku Karoliny Zaborskiej. Rezerwowa Iodica TopMarket MKS Pruszków mocno przyczyniła się do kilku strat rywalek, sama rzuciła też punkty.

Od tego momentu do połowy trzeciej kwarty mecz był wyrównany, choć częściej na prowadzeniu znajdowały się zawodniczki Jacka Rybczyńskiego. Po zmianie stron przyjezdne wyraźnie opadły z sił, mając problem z intensywnie broniącym, z częstą rotacją zespołem z Pruszkowa.

Drugą połowę Iodica TopMarket MKS Pruszków wygrała 41:20 i tym samym przypieczętowała zwycięstwo w 1 Lidze Kobiet i prawo gry w Energa Basket Lidze Kobiet.

W ceremonii dekoracji nagrodzonych wzięli udział: Grzegorz Bachański, wiceprezes PZKosz, Michał Lesiński, członek Zarządu PZKosz, Robert Szywalski, Prezes WOZKosz oraz Paweł Makuch, Prezydent Miasta Pruszkowa.

- Tworzyliśmy w tym sezonie idealny zespół, zgrany kolektyw. Wszystko funkcjonowało bardzo dobrze. Praktycznie nie było kontuzji, rotacja, gra całego składu, to zaprocentowało w poszczególnych meczach. Żaden zespół nie był w stanie nam ustać, dlatego wygraliśmy 1 Ligę Kobiet i jesteśmy w Energa Basket Lidze Kobiet. W każdym meczu finału byliśmy lepsi, rywalki wyraźnie osłabły z sił w drugiej połowie decydującego meczu a my potrafiliśmy to wykorzystać – mówił bezpośrednio po meczu Jacek Rybczyński, trener Iodica TopMarket MKS Pruszków, który w 2009 roku awansował już z klubem z Pruszkowa do najwyższej klasy rozgrywek w Polsce.

- Ja już przed rozpoczęciem rozgrywek powiedziałem, że to jest mój ostatni sezon w roli trenera. Teraz muszę trochę odpocząć, zająć się rodziną. Dwadzieścia lat jako koszykarz, później jako trener. To jest bardzo wyczerpujące zajęcie. Chciałem zostawić ten zespół w najwyższym punkcie i dać szansę młodszym trenerom. Pruszków stać, aby przynajmniej jeden zespól był na najwyższym poziomie ligowym. Padło na nas i bardzo się z tego cieszymy – dodaje szkoleniowiec najlepszego zespołu 1 Ligi Kobiet.

- Mieliśmy ogromnego pecha w tym sezonie. Najpierw na początku sezonu wypadła nam jedna rozgrywająca, później pod koniec rozgrywek druga. Siłą rzeczy grę musiała prowadzić Karina Szczurewska, której wyraźnie zabrakło w trzecim meczu siły. Mimo wszystko postawiliśmy się drużynie z Pruszkowa i tanio skóry nie sprzedaliśmy. Kibice mogą być zadowoleni. Zwłaszcza dwa pierwsze mecze były bardzo zacięte, trzymały w napięciu. Zaczynając ten sezon nie marzyliśmy o tym, że zagramy w finale rozgrywek i będziemy potrafili rozegrać dwa naprawdę równe mecze z głównym faworytem do awansu. Jestem bardzo zadowolony z postawy całego zespołu. Nic tylko się cieszyć, bo dziewczyny spisały się naprawdę dobrze - powiedział Włodzimierz Augustynowicz, trener AZS Uniwersytet Gdański.

Finał

Stan rywalizacji - 2:1 dla Iodica TopMarket MKS Pruszków