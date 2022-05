Team Polska II wygrywa FIBA Lite Quest 3x3 Gdynia

Najwięcej emocji, jak zawsze, dostarczyła kategoria Open M, rozgrywana w randze FIBA Lite Quest. W niej o nagrody finansowe rywalizowały 34 drużyny. Faworytami były zespoły Team Polska, Legia Lotto 3x3 i LOTTO 3x3 Warszawa, które pewnie awansowały do ćwierćfinałów. Do półfinału, po pełnych emocji pojedynkach oraz wielu ciekawych i nietuzinkowych akcjach pod koszem, dostały się ekipy Team Polska II, Hutnik Warszawa, Team Polska i LOTTO 3x3 Warszawa. Byli to najlepsi z najlepszych, co zapowiadało ogromne emocje i walkę do ostatniej piłki. Tak też było i nikt z koszykarzy nie oszczędzał się, chcąc jak najlepiej zaprezentować się trenerowi kadry narodowej Piotrowi Renkielowi, który bacznie obserwował zmagania zawodników. Ostatecznie do ścisłego finału awansowały drużyny Team Polska II po zwycięstwie 21:17 nad warszawskim Hutnikiem oraz LOTTO 3x3 z Warszawy, która zdecydowanie pokonała ekipę Team Polska w stosunku 21:9.

W wielkim finale na parkiecie stanąć naprzeciw siebie miały drużyny Team Polska II oraz LOTTO 3x3 Warszawa, lecz wcześniej rozpoczął się mecz o trzecie miejsce. W nim naprzeciw Hutnika Warszawa stanął Team Polska. Nasza reprezentacja narodowa pewnie pokonała warszawskich koszykarzy 22:15 i zajęła trzecie miejsce w gdyńskim turnieju. Chwilę później na parkiecie Hali Gier rozpoczął się finałowy mecz, w którym ciężko było wskazać zdecydowanego faworyta. Kosz za kosz, akcja za akcją, bardzo wysoka intensywność i niepewność o wygraną do ostatniej sekundy spowodowały, że śmiało można było określić to spotkanie meczem dnia. Ostatecznie w kategorii Open mężczyzn, trzeciej edycji turnieju 3x3 Gdynia, triumfowała drużyna Team Polska II 20:16 i to ona zainkasowała czek w wysokości 5000 zł. Dodatkowo otrzymała bilet na wskazany przez FIBA turniej CHALLENGER, gdyż gdyński turniej rozgrywany był w randze FIBA Lite Quest. Drugi rok z rzędu na najwyższym stopniu podium zameldował się Adrian Bogucki, który otrzymał również tytuł MVP turnieju.



Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.