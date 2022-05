3-1 dla WKS Śląska po wyrównanym meczu w Warszawie!

Gospodarze zdecydowanie lepiej weszli w to spotkanie - byli bardzo skuteczni, a po kolejnych akcjach Łukasza Koszarka i Jure Skificia prowadzili 11:4. Niemoc wrocławian dopiero po kilku minutach przełamał indywidualnym zagraniem Travis Trice. Później do ataku włączyli się także Aleksander Dziewa oraz Kodi Justice, ale po 10 minutach i trójce Muhammad-Aliego Abdur-Rahkmana było 16:10. Drugą kwartę od serii 6:0 rozpoczął WKS Śląsk, a po kolejnym trafieniu Dziewy był już remis. Po chwili świetny fragment Łukasza Kolendy dawał tej ekipie prowadzenie. Spotkanie zdecydowanie się wyrównało, ale obie drużyny nie pokazywały najlepszej formy w ofensywie. Ostatecznie dzięki Kamińskiemu i Koszarkowi pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:31.

W kolejnej części gry kibice po raz kolejny mogli oglądać wyrównane widowisko. Częściej na prowadzeniu był zespół trenera Wojciecha Kamińskiego, ale po trójce Łukasza Kolendy po chwili to WKS Śląsk był lepszy. Sytuacja później zmieniała się właściwie co akcję, a żadna z ekip nie potrafiła zbudować większej przewagi. Dzięki trafieniu z dystansu Raymonda Cowelsa po 30 minutach było 49:47. W czwartej kwarcie trójki trafiali D’Mitrik Trice oraz Cowels, a to oznaczało, że wynik ciągle był bliski remisu. Drużyna trenera Andreja Urlepa liczyła na braci Trice, a z drugiej strony niezwykle aktywny był Robert Johnson. Kluczowe akcje należały do Travisa Trice’a - dzięki niemu przyjezdni byli lepsi o trzy punkty. Do dogrywki mogli doprowadzić jeszcze Johnson oraz Koszarek, ale ich rzuty ostatecznie nie znalazły się w koszu. WKS Śląsk zwyciężył tym samym 66:63 i jest już o krok od osiemnastego mistrzostwa Polski.

Najlepszym graczem gości był Travis Trice z 21 punktami, 9 zbiórkami i 8 asystami. 19 punktów i 7 zbiórek dla gospodarzy zdobył Robert Johnson.