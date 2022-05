AW

LOTTO 3x3 Team w gronie najlepszych! Czas na FIBA World Tour!

Od początku sezonu zespół stworzony przez Polski Związek Koszykówki z Totalizatorem Sportowym jest świetnej formie. Awans na FIBA World Tour w Manili został wywalczony w Dubaju na turnieju Super Quest.

- To bardzo ważny dla nas wyjazd, bo na Filipinach można zdobyć najwięcej punktów do rankingu, co jest ważne w kontekście drużynowej punktacji krajowych federacji. Jeśli chodzi o Lotto Team, wystartowaliśmy bardzo dobrze. Nie spodziewaliśmy się takich wyników jak w Dubaju i Zurychu. Już na początku osiągnęliśmy swoje cele na ten sezon. Widać, że jeżeli trenuje się tylko koszykówkę 3x3, to wydolność jest zupełnie inna, podobnie wytrzymałość specjalna. Teraz pozostaje walczyć o kolejne sukcesy. Jedziemy na World Tour zmobilizowani, zawodnicy zdobywali doświadczenie w różnych turniejach. Skupiamy się na razie na dwóch pierwszych meczach. Celem jest wyjście z grupy - tłumaczy trener Piotr Renkiel.

Do Manili zespół LOTTO 3x3 Team wyleciał w czwartek w pełnym składzie: kapitan Przemysław Zamojski, Szymon Rduch, Paweł Pawłowski oraz Łukasz Diduszko. Polacy w trafili do grupy C, gdzie zmierzą się z zespołami z Serbii i Indii.

- Z Pawłem Pawłowskim mieliśmy już okazję grać w Manili w mistrzostwach świata. Skończyliśmy wtedy na czwartym miejscu po "nieszczęsnym" rzucie w półfinale z Serbią Dejana Majstorovica, który zresztą też będzie teraz na tym turnieju. Stawiamy sobie za cel uplasować się na wyższej pozycji. Miejsce na podium byłoby pięknym wynikiem, ale jedziemy wygrać. Czy się uda? Zobaczymy. Na pewno mamy doświadczoną, zgraną ekipę - mówi Szymon Rduch, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników 3x3 w Polsce.

Terminarz

Sobota, 28 maja

12:00 - LOTTO 3x3 Team vs. Liman Huishan NE (Serbia)

14:00 - LOTTO 3x3 Team vs. Gurugram 3BL (India)

Transmisje na sport.tvp.pl

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.