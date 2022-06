Reprezentacja rozegrała sparing w Chorwacji

Reprezentacja Chorwacji, przygotowująca się do kwalifikacji do mistrzostw świata, zagrała w mocnym składzie, m. in. z Mario Hezonją, Ante Ziziciem oraz Draganem Benderem.

- Pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. W tym spotkaniu chcieliśmy połączyć różne ustawienia zawodników na boisku. Okazję do gry miał A.J. Slaughter, Olek Balcerowski po powrocie ze Stanów nie mógł się szybko zaaklimatyzować, ale dał nam kilka ważnych minut na boisku. Bardzo się cieszę, że dużo czasu na parkiecie spędził Mateusz Ponitka po kilkumiesięcznej przerwie. Ten mecz pomoże nam przy kolejnych spotkaniach. Wynik ułożył się w ostatnich minutach, gdy graliśmy już trochę innym składem. A.J. i Olek zagrali z nami bez treningu. Dlatego jesteśmy zadowoleni z tego sparingu. Idziemy w dobrym kierunku - mówi trener Igor Milicić.

Przed Biało-Czerwonymi powrót do Lublina. Już w czwartek 30 czerwca o godz. 20:30 w hali Globus Polacy podejmą Izrael w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Bilety na EVENTIM.PL



Chorwacja - Polska 92:74 (25:20, 15:18, 27:23, 25:13)

Chorwacja: Zubcić 19, M. Dreznjak 19, Hezonja 14, Prkacin 13, Zizić 10, Rogić 6, Bender 4, D. Dreznjak 4, Perković 3, Filipović 0, Smajlagić 0, Ramljak 0

Polska: Olejniczak 14, Sokołowski 12, Ponitka 10, Balcerowski 7, Slaughter 7, Witliński 6, Zyskowski 6, M. Kolenda 3, Gielo 3, Garbacz 2, Schenk 2, Nizioł 2, Ł. Kolenda 0



STATYSTYKI Z MECZU