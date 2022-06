KS

Legia Lotto 2 wygrywa #6 przystanek LOTTO 3x3 QUEST w Małogoszczu

W fazie grupowej komplet zwycięstw zapisały na swoim koncie zespoły KS Sky Tattoo Radom (grupaB), Legia Lotto 2 (grupa C) oraz 3x3 BIŁGORAJ (grupa D). Bardzo wyrównana rywalizacja była natomiast w grupie A, gdzie wszystkie trzy zespoły zanotowały po jednym zwycięstwie oraz porażce. Najlepszą drużyną był wśród nich Hutnika Warsaw, który tydzień wcześniej w Warszawie wywalczył awans do turnieju finałowego LOTTO 3x3 QUEST.

Dużo emocji było w fazie LAST 16, gdzie do samego końca o awans do ćwierćfinałów walczyły zespoły Rzeszów 3x3 oraz BedoSportJägrMasters. Oba już w kolejnej rundzie musiały uznać, wyższość późniejszych finalistów i obejść się smakiem walki o zwycięstwo w Małogoszczu. Legia Lotto 2 (Daniel Dawdo, Kacper Margiciok, Przemysław Soniewski, Patryk WIeczorek oraz Hutnik Warsaw (Piotr Dąbrowski, Marcin Wieluński, Michał Wojtyński, Patryk Łysiak), po walce wygrały swoje spotkania półfinałowe – by także zacięty pojedynek stoczyć w finale 21:16.

Zapewniony awans do turnieju finałowego, mają już :

- Planet Team (Zamość)

- Legia Lotto II, MKS ÓSEMKA Sk-ce (Łódź)

- KS Sky Tattoo Radom (Toruń)

- Legia Lotto 3x3, Kizowniki (Poznań)

- Hutnik Warsaw (Warszawa)

Turnieje Mistrzostw Polski 3x3 odbędą się w tym roku w Zamościu, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Małogoszczy, Grójcu, Rzeszowie, Ełku, Chorzowie, Gliwicach, Ostrowi Mazowieckiej oraz w Katowicach.

Terminarz LOTTO 3x3 QUEST 2022 :

- Zamość, 28.05.2022

- Łódź, 5.06.2022

- Toruń, 11.06.2022

- Poznań, 12.06.2022

- Warszawa, 19.06.2022

- Małogoszcz, 26.06.2022

- Grójec, 3.07.2022

- Rzeszów, 9.07.2022

- Ełk, 10.07.2022

- Chorzów, 23.07.2022 (faza półfinałowa i finałowa 24.07)

- Gliwice, 30.07.2022

- Ostrów Mazowiecka, 31.07.2022

- Katowice, 5.08.2022 (turniej kwalifikacyjny)

- Katowice, 6-7.08.2022

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.

Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.

