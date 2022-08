AW

Włoszki lepsze od kadry U18 kobiet

Reprezentacja Polski do lat 18 kobiet musi jeszcze poczekać na pierwszą wygraną w mistrzostwach Europy dywizji A. W swoim drugim meczu grupowym Polki przegrały z Włoszkami 66:76. W poniedziałek w ostatnim spotkaniu grupowym Polki zmierzą się z niepokonaną Hiszpanią.

Sobotnie spotkanie z Turcją Polki rozpoczęły źle, przez co od początku musiały odrabiać dystans do rywalek. Starcie z Włoszkami także zaczęło się po myśli zespołu z Półwypsu Apenińskiego. Nasza kadra w połowie kwarty potrafiły jednak uzyskać przewagę, którą z przerwami utrzymywała do początku drugiej kwarty.

Niestety od wyniku 23:22 kolejny fragment spotkania Polki przegrały 9:22. Po zmianie stron rywalki powiększyły przewagę, którą utrzymały już do końcowej syreny.

W ostatnim meczu grupowym nasza kadra zmierzy się z Hiszpanią. Początek spotkania o godzinie 13:30 polskiego czasu.

Polska - Włochy 66:76 (20:22, 17:26, 9:14, 20:14)

Polska: Makurat 14, Kalenik 13, Ullmann 13, Gilmajster 10, Ułan 5, Węcłaś 5, Batura 4, Mielnicka 2, Piasecka 0, Tomasik 0, Walczak 0, Zając 0.