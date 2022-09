wk

Z Niemcami o brąz! Oglądaj w TVP1 i TVP Sport

Biało-Czerwoni rozgrywają świetny turniej - dzięki zwycięstwu nad Słowenią (z gwiazdą NBA, Luką Donciciem w składzie) awansowali do półfinału mistrzostw Europy. Stało się to 51 latach przerwy! W piątek musieli jednak uznać wyższość Francji, a to oznacza, że teraz przed nimi mecz o brązowy medal.

- Wielkie gratulacje dla Francji. Dominowali, dzielili się piłką, grali z wielką precyzją - rzucali świetnie z dystansu. Mecz nie układał się dobrze od początku, nie trafiliśmy otwartych rzutów. Gratulacje też dla naszych zawodników i kibiców. Ciągle jesteśmy w turnieju, a wiele drużyn wróciło już do domu. Jesteśmy dumni z tego, gdzie jesteśmy - powiedział trener Igor Milicić.

Rywalem naszej kadry w niedzielę będą Niemcy. Gospodarze EuroBasketu w fazie grupowej pokonali Francję, Bośnię i Hercegowinę, Litwę oraz Węgry, przegrywając tylko ze Słowenią. Później dodatkowo odnosili zwycięstwa nad Czarnogórą oraz Grecją (z Giannisem Antetokounmpo). W półfinale nie poradzili sobie jednak z Hiszpanią.

Liderem drużyny prowadzonej przez Gordona Herberta jest Dennis Schroder, od lat występujący w NBA. Rozgrywający zdobywa średnio 21,6 punktu i 7,3 asysty na mecz i z pewnością zaliczał się do grona faworytów do zdobycia tytuły MVP turnieju. W najlepszej lidze świata grali też ostatnio Franz Wagner i Daniel Theis, a oprócz nich w składzie jest cała grupa zawodników z Euroligi.

- Gramy o trzecie miejsce, ale dla nas jest to mecz jak o złoto. To niesamowita szansa dla nas wszystkich. Zrobimy wszystko, aby wygrać to spotkanie. Jeśli przyjedzie tyle kibiców z Polski co na półfinał, to będziemy czuli, że gramy u siebie! Myślę, że to będzie świetne widowisko. Wiemy jakie są mocne strony reprezentacji Niemiec. Dennis Schroder jest centralnym punktem w ofensywie. Na nim skupia się kreowanie akcji, gra na piłce, on decyduje. To główny punkt, który trzeba wyłączyć. Mamy swoją koncepcję w defensywie, którą lekko dostosowujemy do rywala - powiedział Michał Michalak.

Polacy mieli szansę gry z Niemcami w ostatnich kwalifikacjach do mistrzostw świata. Najpierw w Lublinie nasi zachodni sąsiedzi wygrali 72:69, a następnie w Bremie zwyciężyli 93:83 (38 punktów Schrodera). Trzeba jednak podkreślić, że w tych spotkaniach drużyny występowały w trochę innych składach niż na EuroBaskecie.

Początek spotkania o brązowe medale mistrzostw Europy Niemcy - Polska w niedzielę o godz. 17:15. Transmisja w TVP1 i TVP Sport.