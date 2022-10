Alcalia oficjalną wodą reprezentacji Polski w koszykówce

Alcalia została oficjalną wodą i sponsorem reprezentacji Polski koszykarzy i koszykarek. Będzie również partnerem Energa Basket Ligi, LOTTO 3x3 Ligi, Suzuki Pucharu Polski oraz Suzuki Superpucharu Polski. To kolejna forma zaangażowania Grupy Maspex, do której należy marka Alcalia, w rozwój sportu w Polsce. Nawiązanie współpracy zostało ogłoszone podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki, który odbywa się w Zakopanem.

Grupa Maspex nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki, w wyniku której Alcalia – marka wody mineralnej, została oficjalną wodą polskiej koszykówki. Woda mineralna Alcalia będzie nie tylko sponsorem i oficjalną wodą reprezentacji Polski koszykarzy i koszykarek, ale została również partnerem Energa Basket Ligi, rozgrywek LOTTO 3x3 Ligi, Suzuki Pucharu Polski oraz meczu o Suzuki Superpuchar Polski.

- Cieszymy się, że polska koszykówka po ostatnich wspaniałych sukcesach zyskuje nowego partnera. Alcalia dzięki swoim wyjątkowym właściwościom idealnie wpisuje się w promocję zdrowego stylu życia. Jestem przekonany, że to produkt, który przypadnie do gustu nie tylko koszykarkom i koszykarzom, ale także kibicom naszej dyscypliny. Razem z Alcalią już w listopadzie będziemy przeżywać kolejne sportowe emocje - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

- Nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki jeszcze mocniej zwiększa nasze zaangażowanie we wspieranie rozwoju polskiego sportu. Alcalia jest wodą ze sportowym charakterem i właściwościami, dlatego świetnie odnajdzie się w roli oficjalnej wody polskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że połączenie naszej wody i koszykówki, która ostatnio dynamicznie się rozwija, będzie połączeniem na medal - powiedział Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex.

ALCALIA dzięki wysokiemu pH 9,36 skuteczniej kompresuje utratę płynów podczas wysiłku, lepiej nawadnia i dotlenia organizm. To doskonały wybór dla osób uprawiających sport. Jako oficjalna woda reprezentacji Polski koszykarzy i koszykarek, będzie widoczna na ściankach sponsorskich, materiałach reklamowych w halach, a także na grafikach promocyjnych i wideo oraz na stronach internetowych.

Grupa Maspex poprzez wspólne działanie z Polskim Związkiem Koszykówki zwiększa swoje zaangażowanie w rozwój polskiego sportu. Tymbark należący do Grupy Maspex od 16 lat jest głównym sponsorem Pucharu Tymbarku, największego turnieju dla dzieci w Europie, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej. Marka Kubuś od wielu lat wspiera projekty sportowe dla dzieci, a Plusssz jest partnerem Tour de Pologne.

Informacje o marce Alcalia

ALCALIA to SUPERWATER, dzięki naturalnie występującemu wysokiemu pH 9,36. Tak wysokie pH jest jest unikalne na polskim rynku wód. ALCALIA swoje wyjątkowe właściwości zawdzięcza miejscu, z którego jest wydobywana. Jej źródło znajduje się aż 1200 metrów pod powierzchnią ziemi. Jest to jedno z najgłębszych źródeł w Europie. Tak głębokie, że woda na powierzchnię wypływa w temperaturze 50°C. ALCALIA dzięki tak wysokiemu pH skuteczniej kompresuje utratę płynów podczas wysiłku, lepiej nawadnia i dotlenia organizm, ogranicza stres metaboliczny tj. wzrost kortyzolu i noradrenaliny (potwierdziły to badania przeprowadzone przez Dr J.Chyckiego na AWF w Katowicach).

ALCALIA TO NATURALNA SUPERWATER!

Więcej o wodzie i badaniach: https://alcalia.pl/