LOTTO 3x3 Liga rusza w listopadzie!

LOTTO 3x3 Liga to nowe rozgrywki, które będą odbywały się w trakcie okienek reprezentacyjnych. W sezonie 2022/23 rozegrane zostaną dwa turnieje kwalifikacyjne oraz finał. Pierwszy turniej zaplanowany został na 12 i 13 listopada w MOSiR przy Alejach Zygmuntowskich 4 w Lublinie. W sobotę zostanie rozegrana faza grupowa: drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po cztery zespoły, zagrają systemem każdy z każdym w grupach. W niedzielę odbędzie się faza play-off. Do turnieju finałowego zaplanowanego w lutym 2023 finału awansują cztery najlepsze drużyny turnieju.



- Koszykówka 3x3 staje się w Polsce coraz bardziej popularna. To zasługa świetnych wyników naszych reprezentacji, a także drużyn LOTTO 3x3 Team, które reprezentują nas na arenie międzynarodowej. Teraz chcemy zrobić kolejny krok i zaczynamy rozgrywki LOTTO 3x3 Ligi, w których wezmą udział drużyny Energa Basket Ligi. To duży projekt, który tworzymy razem z naszym partnerem, Totalizatorem Sportowym. Wspólnie wierzymy w potencjał tej odmiany koszykówki i liczymy na jej dalszy rozwój - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.



Każdy zespół Energa Basket Ligi przygotuje odpowiedni skład na rozgrywki LOTTO 3x3 Ligi: przynajmniej czterech zawodników z polskim obywatelstwem, powyżej 18 roku życia. W trakcie sezonu w jednym klubie może zagrać maksymalnie sześciu różnych koszykarzy.



- Polska koszykówka jest dziś na topie - szczególnie jeśli chodzi o jej nową, olimpijską odmianę 3x3. Potwierdzają to niedawne międzynarodowe sukcesy naszych zawodników. Wspólnie z Polskim Związkiem Koszykówki podejmujemy działania, które jeszcze bardziej rozwiną tę dyscyplinę w Polsce i jednym z nich jest start zupełnie nowych rozgrywek LOTTO 3x3 Liga. Dla wszystkich fanów basketu oznacza to kolejną dawkę wielkich koszykarskich emocji, których nie możemy się doczekać - skomentował Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.



Transmisje spotkań LOTTO 3x3 Ligi będzie można zobaczyć w sportowych stacjach Polsatu.



W koszykówkę 3x3 gramy na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Na parkiecie występują dwie trzyosobowe drużyny, które mogą korzystać z dodatkowego rezerwowego. Kolejna różnica to liczba zdobywanych punktów - jeden lub dwa (w przeciwieństwie do dwóch i trzech w “tradycyjnym” baskecie). Każda akcja może trwać maksymalnie 12 sekund. Mecz kończy się, gdy jeden z zespołów zdobędzie 21 punktów lub upłynie czas 10 minut.



Koszykówka 3x3 jest sportem olimpijskim, a w Tokio zagrała męska reprezentacja Polski. Nasze kadry mają już spore sukcesy - mężczyźni zdobyli brązowy medal mistrzostw świata w 2019 r. oraz brązowy mistrzostw Europy w 2021 r. Drużyna żeńska z kolei ma na koncie brąz mistrzostw Europy w 2022 r. Męski zespół do lat 23 wygrał niedawno mistrzostwa świata. Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się w przyszłym roku w Lublinie.



