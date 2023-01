AW

Kto zagra w turnieju finałowym MPP kobiet 2023?

Szkoła Gortata Politechnika Gdańska nie miała sobie równych w rozgrywkach strefowych, gdzie nie przegrała żadnego meczu. Dobrą formę z okręgu podopieczne Adama Mullera i Michała Kowalskiego przełożyły na zmagania na szczeblu centralnym. Gdańszczanki z kompletem wygranych zakończyły zmagania w turnieju półfinałowym Młodzieżowego Pucharu Polski, każde ze spotkań wygrywając różnicą przynajmniej 21 punktów. Z MUKS Poznań, który ostatecznie zajął drugie miejsce, trójmiejska ekipa wygrała 78:56, w trzeciej kwarcie zwyciężając 24:9. W tym spotkaniu, jak również w pozostałych dwóch, z dobrej strony zaprezentowała się Dominika Ullmann - 22 pkt, 4 zbiórki i 4 asysty.

17-letnia rozgrywająca bądź rzucająca w kolejnych spotkaniach w Gorzowie Wielkopolski wypadła jeszcze lepiej. 27 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst w starciu z UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki oraz 31 punktów, 8 zbiórek i 5 asyst w meczu z Enea AZS AJP Gorzów Wielkoposlki.

Obok Szkoły Gortata Politechniki Gdańskiej awans z turnieju w Gorzowie Wielkopolski wywlaczył MUKS Poznań, który w kluczowym spotkaniu pokonał gospodarzy 66:33, w pierwszej połowie tracąc tylko 13 punktów. Czwartą kwartę poznanianki wygrał zaś aż 25:10.

Enea AZS AJP to nie jedyny gospodarzy turnieju półfinałowego MPP, który nie zdołał wywalczyć awans do turnieju finałowego. Los gorzowianek powieliły koszykarki GTK Gdynia, które rywalizację zakończyły na trzeciej pozycji. Gdynianki zakończyły turniej z takim samym bilansem co Enea AZS Szkoła Gortata Poznań oraz UKS Trójka Żyrardów, ale wypadły najgorzej w układzie trójkowym. Kluczowe okazało się starcie z drużyną z Żyrardowa, które GTK przegrało w sobotę 51:76.

Awans do turnieju finałowego Młodzieżowego Pucharu Polski jest równoznaczy z usykaniem prawa gry w turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 19, który odbędzie się w dniach 8-12 lutego. Organizatora imprezy poznamy w późniejszym terminie.

Przegrani w turniejach półfinałowych Młodzieżowego Pucharu Polski o miejsce w gronie ośmiu najlepszych drużyn w kraju rywalizować będą w dniach 27 - 29 stycznia w turniejach półfinalowych młodzieżowych mistrzostw Polski.

KOMPLET WYNIKÓW TURNIEJÓW PÓŁFINAŁOWYCH MPP KOBIET

Uczestnicy turnieju finałowego Młodzieżowego Pucharu Polski kobiet

Enea AZS Szkoła Gortata Poznań

UKS Trójka Żyrardów

Szkoła Gortata Politechnika

Gdańsk MUKS Poznań