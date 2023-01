Adam Wall

Uroczyste wręczenie nominacji dla trenerów Kadr Narodowych

W uroczystości wzięli udział: Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki, Grzegorz Bachański, Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki, Grzegorz Potęga, członek Zarządu PZKosz odpowiedzialny za koszykówkę 5x5, Bartłomiej Wojdak, członek Zarządu PZKosz odpowiedzialny za koszykówkę 3x3, Łukasz Zarzycki, członek Zarządu PZKosz, Julita Słowikowska, Dyrektor Biura PZKosz i Karol Gryko, Dyrektor Wydziału Sportowego Biura PZKosz.

- Cieszy to, że w kadrach młodzieżowych udało nam się połączyć doświadczenie z młodością. Głęboko wierzę, że nasi trenerzy kadr młodzieżowych udowodnią, że to były dobre wybory i wszystkie drużyny będą walczyły o najwyższe cele, do których zawsze dąży Polski Związek Koszykówki - mówi Radosław Piesiewicz

- W 2023 roku wszystkie nasze kadry młodzieżowe zagrają w dywizji A. Mam nadzieję, że za rok ten wynik uda się powtórzyć. Nasze wymagania i oczekiwania są jednak coraz większe. Zależy nam nie tylko na walce o utrzymanie, ale także rywalizację w ćwierćfinałach, a w dalszej perspektywie również o medale. Na ostatnim EuroBaskecie 2022 kadra seniorów udowodniła, że jesteśmy w stanie walczyć i wygrywać z najlepszymi. Teraz czas na naszą młodzież - dodaje Prezes PZKosz.

- Niewątpliwie niezwykle ważnym wydarzeniem dla nas będą organizowane w Lublinie mistrzostwa świata 3x3 do lat 23 kobiet oraz mężczyzn. Nasi panowie na tej imprezie będą bronić tytułu mistrzów świata. Można powiedzieć, że dziś dla seniorskich kadr 3x3 rozpoczyna się misja igrzyska olimpijskie Paryż 2024 - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Jeszcze przed wręczeniem nominacji Karol Gryko przedstawił trenerom strukturę Wydziału Sportowego Biura PZKosz, omówił organizację pracy oraz zasady współpracy w 2023 roku. Zapoznał również uczestników spotkania z koordynatorami sportowymi pionów 5x5: Maciejem Gordonem (kadra kobiet) oraz Andrzejem Kierlewiczem (kadra mężczyzn). Poinformował również o zakończeniu wydawania licencji trenerskich w formie tradycyjnej, które od stycznia 2023 dostępne są jedynie w formie elektronicznej.

Po krótkiej przerwie odbyła się część merytoryczna spotkania. W pierwszej część Karol Gryko przeprowadził krótkie szkolenie z zakresu komunikacji sztabów z Wydziałem Szkolenia PZKosz Ustalone zostały zasady przesyłania informacji dotyczących akcji szkoleniowych kadr.

W drugiej części uczestnicy spotkania podzieleni zostali na grupy i spotkali się z koordynatorami poszczególnych działów – Bartłomiejem Wojdakiem (koszykówka 3x3), Maciejem Gordonem (koszykówka kobiet) i Andrzejem Kierlewiczem (koszykówka mężczyzn). Była to ostatnia część spotkania.

Podczas wręczenia nominacji trenerskich każdy ze sztabów otrzymał od Prezesa PZKosz Biało-Czerwoną flagę. W 2023 roku nominacje otrzymało 93 trenerów i członków sztabu.

Kadry żeńskie

U20

Michał Snochowski, trener główny

Janusz Kopaczewski, asystent trenera

Elżbieta Nowak, asystent trenera

Maciej Siemieńczuk, trener przygotowania motorycznego

Mirosław Nosowicz, fizjoterapeuta

U18

Robert Pieczyrak, trener główny

Adam Kubaszczyk, asystent trenera

Monika Sibora, asystent trenera,

Dawid Zimny, trener przygotowania motorycznego,

Łukasz Kulikowiec, fizjoterapeuta

U16

Rafał Czyszpak, trener główny

Adam Muller, asystent trenera

Anna Chodera, asystent trenera

Marcin Starzak, trener przygotowania motorycznego,

Katarzyna Ciechanowska, fizjoterapeuta

U15

Maciej Brodziński, trener główny

Maksym Papacz, asystent trenera

Michał Sumara, asystent trenera

Krzysztof Pakulski, trener przygotowania motorycznego,

Katarzyna Artych, fizjoterapeuta

U14

Anna Talarczyk, trener główny

Filip Gryszko, asystent trenera

Robert Steciuk, asystent trenera

Agata Rafałowicz, trener przygotowania motorycznego,

Bartosz Kubiński, fizjoterapeuta

U13

Marek Lebiedziński, trener główny

Marcin Troszka, asystent trenera

Agata Grabowiecka, asystent trenera

Kadry męskie

U20

Krzysztof Szablowski, trener główny

Mariusz Niedbalski, asystent trenera

Kamil Sadowski, asystent trenera

Hubert Śledziński, trener przygotowania motorycznego,

Mateusz Goleniewski, fizjoterapeuta

U18

Wojciech Bychawski, trener główny

Krzysztof Roszyk, asystent trenera

Przemysław Łuszczewski, asystent trenera

Michał Gulan, trener przygotowania motorycznego,

Jacek Hernik, fizjoterapeuta

U16

Wojciech Rogowski, trener główny

Tomasz Chwiałkowski, asystent trenera

Jakub Czwakiel, asystent trenera

Marcin Przysiwek, trener przygotowania motorycznego,

Sebastian Szybisty, fizjoterapeuta

U15

Dawid Mazur, trener główny

Łukasz Dziergowski, asystent trenera

Wojciech Jagiełka, asystent trenera

Mateusz Waśniewski, trener przygotowania motorycznego,

Michał Janduła, fizjoterapeuta

U14

Tomasz Niedbalski, trener główny

Wojciech Boblewski, asystent trenera

Michał Mróz, asystent trenera

Bartłomiej Łukomski, trener przygotowania motorycznego,

Zuzanna Bestry, fizjoterapeuta

U13

Rafał Gil, trener główny

Łukasz Rubczyński, asystent trenera

Jacek Wróblewski, asystent trenera

Kadry żeńskie 3x3

Seniorki

Barłomiej Koziatek, trener główny

Julie McBride, trener asystent

Mirosław Cygan, trener przygotowania motorycznego

Zuzanna Wrzesień, fizjoterapeuta

Michał Wesołowski, fizjoterapeuta

U23

Edyta Koryzna, trener główny

Adrian Mroczek-Truskowski, trener asystent

Małgorzata Misiuk, trener przygotowania motorycznego

Michał Mikusiak, fizjoterapeuta

Bartłomiej Biedroń, fizjoterapeuta

U18

Włodzimierz Augustynowicz, trener główny

Anna Wielebnowska, trener asystent

Patryk Dęmbowski, trener przygotowania motorycznego

Katarzyna Pijarowska, fizjoterapeuta

Kalina Pietrzak, fizjoterapeuta

U17

Anna Wielebnowska, trener główny

Włodzimierz Augustynowicz, trener asystent

Patryk Dęmbowski, trener przygotowania motorycznego

Katarzyna Pijarowska, fizjoterapeuta

Kalina Pietrzak, fizjoterapeuta

Kadry męskie 3x3

Seniorzy

Piotr Renkiel, trener główny

Michał Hlebowicki, trener asystent

Michał Andryszczyk, trener przygotowania motorycznego

Marek Jędrzejewski, fizjoterapeuta

Oktawia Bogulska, fizjoterapeuta

Michał Hillar, fizjoterapeuta

U23

Michał Hlebowicki, trener główny

Piotr Renkiel, trener asystent

Michał Andryszczyk, trener przygotowania motorycznego

Marek Jędrzejewski, fizjoterapeuta

Oktawia Bogulska, fizjoterapeuta

Michał Hillar, fizjoterapeuta

U17

Adrian Mroczek-Truskowski, trener główny

Marcin Pławucki, trener asystent

Łukasz Piwkowski, trener przygotowania motorycznego

Michał Sosnowski, fizjoterapeuta

Trener mentalny Kadr Narodowych będzie Joanna Sajnóg.