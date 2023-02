SKK Polonia Warszawa wygrywa #LOTTO3x3LIGA

Po pełnym emocji meczu finałowym #LOTTO3x3LIGA w Centrum Handlowym Magnolia Park we Wrocławiu, puchar wywalczyła SKK Polonia Warszawa (Marta Mistygacz, Weronika Preihs, Anna Pawłowska, Klaudia Sosnowska) pokonując 20:18 Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń (Katarzyna Pszczolarska, Zuzanna Urban, Karolina Podkańska, Aleksandra Mitrowska).

MVP wybrana została Klaudia Sosnowska z SKK Polonia Warszawa.

Przyznana została także nagroda "odkrycie turnieju", a otrzymała ją Karolina Podkańska.

Na najniższym stopniu podium stanął Polski Cukier AZS UMCS Lublin (Olga Trzeciak, Wiktoria Zając, Aleksandra Kuczyńska, Aleksandra Zięmborska), który wygrał 17:13 z VBW Arka Gdynia (Justyna Rudzka, Marta Marcinkowska, Magdalena Szulc, Joanna Kobylińska).

Końcowa kolejność:

1. SKK Polonia Warszawa

2. Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń

3. Polski Cukier AZS UMCS Lublin

4. VBW Arka Gdynia

5. MKS Pruszków

6. 1KS Ślęza Wrocław

7. Polskie Przetwory KS Basket 25 Bydgoszcz

8. BC Polkowice

Nagrodami za poszczególne miejsca były:

1. miejsce

- vouchery do Magnolia Park o wartości 500 złotych dla każdej zawodniczki

Nagrodę wręczyła: Joanna Sawośko-Duda – Dyrektor Generalny MP

- nagroda pieniężna o wartości 30.000 złotych i okazały puchar

Nagrody wręczali: Radosław Piesiewicz – Prezes Polskiego Związku Koszykówki, Grzegorz Bachański – Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki, Karolina Jagodzińska – przedstawiciel Lotto

2. miejsce

- vouchery do Magnolia Park o wartości 400 złotych dla każdej zawodniczki

Nagrodę wręczyła: Joanna Sawośko-Duda – Dyrektor Generalny MP

- nagroda pieniężna o wartości 20.000 złotych

Nagrodę wręczał: Radosław Piesiewicz – Prezes Polskiego Związku Koszykówki, Katarzyna Ziobro – Prezes Zarządu 1KS Ślęza Wrocław

- upominki od Lotto

Nagrodę wręczała: Karolina Jagodzińska – przedstawiciel Lotto

3. miejsce

- vouchery do Magnolia Park o wartości 300 złotych dla każdej zawodniczki

Nagrodę wręczała: Joanna Sawośko-Duda – Dyrektor Generalny MP

- Nagroda pieniężna o wartości 10.000 złotych

Nagrodę wręczał: Radosław Piesiewicz – Prezes Polskiego Związku Koszykówki, Tomasz Kochajkiewicz – współwłaściciel BLUE FOREST

- upominki od Lotto

Nagrodę wręczała: Karolina Jagodzińska – przedstawiciel Lotto

Odkrycie turnieju

- voucher o wartości 1000 złotych do wykorzystania w Magnolia Park

Nagrodę wręczyła: Joanna Sawośko-Duda – Dyrektor Generalny MP

MVP turnieju

- telefon iPhone 14 od Totalizatora Sportowego właściciela marki Lotto

Nagrodę wręczali: Karolina Jagodzińska – przedstawiciel Lotto, Jarosław Krauze – radny Miasta Wrocław

KOMPLET WYNIKÓW

