Enea Basket Junior Poznań mistrzem Polski U19 2023

Początek spotkania to dobra gra ekipy z Wielkopolski. Poznanianie rozpoczęli zawody od prowadzenia 17:7, jednak kolejne minuty należały do graczy WKK, a konkretnie Macieja Zabłockiego. W półfinałowym starciu z SKM Zastal Zielona Góra gracze z Dolnego Śląska trafili 14 trójek, cztery z nich były autorstwa właśnie Zabłockiego. W końcowych minutach pierwszej odsłony skrzydłowy WKK umieścił w koszu cztery kolejne rzuty z dystansu, dzięki czemu po 10 minutach gry to jego zespół objął prowadzenie 22:21.



Kolejna kwarta to ponownie lepsza gra Enea Basket Junior. Aktywny, nie tylko w ataku, ale także w obronie, był Jakub Andrzejewski, po którego przechwycie i szybkiej kontrze na trzy minuty przed końcem pierwszej połowy, wyprowadził swój zespół na prowadzenie 37:30.

Do przerwy zespół Cezarego Kurzawskiego prowadził 43:38, na początku trzeciej kwarty powiększając przewagę do 10 punktów.



Wrocławianie poprawili jednak obronę, znów aktywny w ataku był Zabłocki, do którego dołączył Aleksy Walczak, po którego czterech punktach z rzędu WKK prowadziło 59:58. Wynik tej części gry ustalił trafienie za dwa punkty Oliwier Szczepański, ponownie dając zapewniając poznanianom niewielką przewagę.



WKK ostatnią część podstawowego czasu gry rozpoczęło z rozmachem. Pięć szybkich punktów z rzędu Walczaka, pozwoliło wrocławianom objąć prowadzenie 64:60. Jeszcze w połowie czwartej kwarty zespół Piotra Gliniaka i Marka Ochmana prowadził 71:65. Od tego momentu coś zacięło się jednak w grze WKK, niezwykle skuteczni byli zaś rywale.

Kolejne minuty Enea Basket Junior wygrała 14:0, wykorzystując serię błędów po stronie graczy z Wrocławia. Aktywny był zwłaszcza Jan Nowicki, który nie tylko trafiał z dystansu, ale także z linii rzutów wolnych, zapisując na swoim koncie również zbiórki, asystę oraz blok. Ważne trafienia zanotowali również Mete Ekici oraz Jakub Andrzejewski. Ostatecznie Enea Basket Junior zwyciężyła 83:72 i obroniła wywalczone w sezonie 2021/2022 mistrzostwo Polski.

W ceremonii dekoracji uczestniczyli: Marcin Staniczek, wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Koszykówki, Łukasz Zarzycki, członek Zarządu Polskiego Związku Koszykówki, Marcin Korpolewski, członek Zarządu Polskiego Związku Koszykówki, Bolesław Formela, Przewodniczący Rady Nadzorczej Trefl SA, Wojciech Bychawski, trener reprezentacji Polski U18 mężczyzn oraz Filip Dylewicz, były reprezentant Polski.

MVP turnieju finałowego

Jakub Andrzejewski (Enea Basket Junior Poznań)

Pierwsza piątka turnieju finałowego

Ilian Węgrowski (SKM Zastal Zielona Góra)

Miłosz Toczek (Trefl 1LO Sopot)

Aleksy Walczak (WKK Wrocław)

Maksymilian Wilczek (WKK Wrocław)

Jan Nowicki (Enea Basket Junior Poznań)



Najlepsi zawodnicy czołowej czwórki MMP U19 mężczyzn

Oliwier Szczepański (Enea Basket Junior Poznań)

Patryk Rosołowski (WKK Wrocław)

Rafał Szpakowski (SKM Zastal Zielona Góra)

Mateusz Samiec (Trefl 1LO Sopot)







FINAŁ

O 3. MIEJSCE

1. Enea Basket Junior Poznań

2. WKK Wrocław

3. SKM Zastal Zielona Góra

4. Trefl 1LO Sopot

5. JBL 27 Katowice

6. Exact Systems Śląsk Wrocław

7. Profbud Legia Warszawa

8. GAK Gdynia