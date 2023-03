Polskie kadry poznały rywali na Mistrzostwach Świata 3x3

W stolicy Austrii oprócz walki o medale, rywalizacja będzie się toczyć o awans do turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich 2024.

Kobiety

Polski w grupie C zmierzą się z azjatycką potęgą – Japonią, a także silną reprezentacją Niemiec, mistrzyniami Afryki – Egiptem oraz drużyną wyłonioną podczas turnieju kwalifikacyjnego.

Grupa B: Niemcy, Japonia, Polska, Egipt, drużyna z kwalifikacji

Mężczyźni

Polacy w grupie C zmierzą się dobrze znają kadrą Belgii, a także srebrnymi medalistami ostatnich mistrzostw świata z Litwy. Kolejnymi rywalami będą drużyny Portoryko oraz zespół wyłoniony w kwalifikacjach.

Grupa C: Litwa, Belgia, Polska, drużyna z kwalifikacji

Tytułów zdobytych w 2022 roku w belgijskiej Antwerpii, bronią drużyny Francji (kobiety) oraz Serbii (mężczyźni).

- Wszystkie grupy na mistrzostwach świata 3x3 są wyrównane i są bardzo silne, gdyż nie ma już słabych drużyn. Każdy chce awansować na Igrzyska Olimpijskie, a turniej w Wiedniu może właśnie dać przepustkę do turnieju kwalifikacyjnego. Naszym celem przy braku awansu z rankingu, jest wywalczenie awansu do jak największej liczby turniejów kwalifikacyjnych. Jak zawsze jedziemy walczyć o zwycięstwo w każdym meczu, a nasz cel się nie zmienia – jest to walka o medale! – mówi Piotr Renkiel, trener reprezentacji Polski 3x3.