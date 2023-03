AW

Znamy szerokie składy młodzieżowych kadr 3x3

Przed rokiem dwie nasze młodzieżowe reprezentacje sięgnęły po medale. Kadra U23 mężczyzn po niezwykle emocjonującym finale wywalczyła złoto. Spore dawki emocji dostarczyły także nasze panie do lat 17, które w Atenach zdobyły brąz.

O występach naszych reprezentacji można przeczytać TUTAJ oraz TUTAJ

- Kolejny niezwykle ciekawy sezon w rozgrywkach 3x3 zbliża się wielkimi krokami. W szerokim składzie reprezentacji Polski do lat 23 znalazło się 25 zawodników, ale ta lista nie jest jeszcze ostateczna. Bacznie będziemy obserwować graczy, rozmawiać z nimi o grze w reprezentacji i być może w tej grupie pojawią się nowe nazwiska. Zależy nam na zawodnikach z rocznika 2002 i młodszych, także pod kątem Ligi Narodów i reprezentacji U21 - mówi Michał Hlebowicki, główny trener reprezentacji Polski U23 i U21 mężczyzn.

- W tym roku czeka nas spora liczba imprez, a zwieńczeniem sezonu będą rozgrywane w Lublinie mistrzostwa świata, których już teraz nie mogę się doczekać. Z uwagi na wiek w gronie 25 kadrowiczów do lat 23 nie mogli się znaleźć dwaj złoci medaliści Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka, którym życzę powodzenia w seniorskiej kadrze. Brak części zawodników jest szansą dla innych. Czy w kadrze do lat 23 mogą znajdować się zawodnicy do lat 21? Oczywiście, że tak! Dobrze ilustruje to przykład Michała Lisa, który dobrymi występami w młodszej reprezentacji wywalczył sobie miejsce w kadrze na mistrzostwa świata - wyjaśnia Michał Hlebowicki.

- Nie znamy jeszcze dokładnego kalendarza Ligi Narodów, ale przygotowania przebiegać będą w podobnym reżimie jak w latach poprzednich. Już teraz nie mogę doczekać się pierwszego zgrupowania kadry. Zaczynamy na przełomie kwietnia i maja w Giżycku - dodaje główny trener reprezentacji Polski U23 i U21 mężczyzn.

Reprezentacja 3x3 U23 Kobiet



Skład kadry:

1. Banaszak Liliana BC Polkowice

2. Bazan Julia POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA Gorzów Wlkp.

3. Bukowczan Kornelia WISŁA CANPAK Kraków

4. Duchnowska Wiktoria SBS Ostrawa

5. Jarząb Alicja CTL ZAGŁĘBIE Sosnowiec

6. Keller Wiktoria POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA Gorzów Wlkp.

7. Kośla Emilia TTT Ryga

8. Kurach Natalia 1KS ŚLĘZA Wrocław

9. Masłowska Marta MKS Pruszków

10. Piechowiak Weronika ENEA AZS POLITECHNIKA Poznań

11. Piestrzyńska Julia BC Polkowice

12. Pszczolarska Aleksandra ENERGA KRAJOWAGRUPA SPOZYWCZA Toruń

13. Puter Bożena BC Polkowice

14. Rogozińska Alicja ENEA AZS POLITECHNIKA Poznań

15. Rudzińska Natalia RMKS XBEST Rybnik

16. Rudzka Justyna GTK Gdynia

17. Sobiech Wiktoria POLSKIE PRZETWORY BASKET 25 Bydgoszcz

18. Stępień Wiktoria SKK POLONIA Warszawa

19. Sztąberska Marta SKK POLONIA Warszawa

20. Szulc Magdalena GTK Gdynia

21. Trzeciak Olga AZS UMCS Lublin

22. Węglarz Oliwia AZS UNIWERSYTET GDAŃSKI Gdańsk

23. Wnorowska Klaudia CTL ZAGŁĘBIE Sosnowiec

24. Wojtala Aleksandra CTL ZAGŁĘBIE Sosnowiec

25. Zięmborska Aleksandra AZS UMCS Lublin

26. Żytkowska Alicja VBW ARKA Gdynia

Sztab szkoleniowy:

1. Edyta Koryzna - trener główny

2. Adrian Mroczek-Truskowski - trener asystent

Osoby współpracujące:

1. Małgorzata Misiuk - trener przygotowania motorycznego

2. Bartłomiej Biedroń - fizjoterapeuta

3. Michał Mikosiak - fizjoterapeuta

Starty główne kadry w 2023 roku:

27.09-1.10.2023 Mistrzostwa Świata - Lublin, Polska

Turnieje Nations League (U23 i U21)

Wybrane turnieje z cyklu Quest

Reprezentacja 3x3 U23 Mężczyzn



Skład kadry:

1. Adamiec Eryk TREFL II Sopot

2. Bobka Piotr TUR BASKET Bielsk Podlaski

3. Cebula Filip SKS Starogard Gdański

4. Czerniewicz Błażej EASTER NEW MEXICO UNIVERSITY USA

5. Formella Maksymiljan HYDRO TRUCK Radom

6. Jaszczerski Wiktor TREFL II Sopot

7. Karpik Cezary ŻAK Koszalin

8. Klawa Łukasz SENSATION KOTWICA Kołobrzeg

9. Kloska Sebastian GAK Gdynia

10. Krajewski Andrzej GKS Tychy

11. Krasuski Michał POLSKI CUKIER START Lublin

12. Kroczak Michał WEEGREE AZS POLITECHNIKA OPOLSKA Opole

13. Kulikowski Błażej TREFL Sopot

14. Lewandowski Aleksander ENEA ABRAMCZYK ASTORIA Bydgoszcz

15. Lis Michał AZS AGH Kraków

16. Lis Piotr SKS Starogard Gdański

17. Motel Maksymiljan DZIKI Warszawa

18. Olechnowicz Bartosz TREFL II Sopot

19. Pelczar Bartłomiej POLSKI CUKIER START Lublin

20. Sitnik Michał ZAMEK KSIĄŻ GÓRNIK Wałbrzych

21. Sobiech Szymon AZS AGH Kraków

22. Stankowski Patryk GKS Tychy

23. Woroniecki Marcin ANWIL Włocławek

24. Ziółkowski Daniel SKS Starogard Gdański

25. Życzkowski Oskar SKS Starogard Gdański

Sztab szkoleniowy:

1. Michal Hlebowicki - trener główny

2. Piotr Renkiel - trener asystent

Osoby współpracujące:

3. Marek Jędrzejewski - fizjoterapeuta

Starty główne kadry w 2023 roku:

27.09-1.10.2023 Mistrzostwa Świata - Lublin, Polska

Turnieje Nations League (U23 i U21)

Wybrane turnieje z cyklu World Tour, Challenger, Quest

Reprezentacja 3x3 U18 Kobiet



Skład kadry:

1. Bęczkowska Julia AZS AJP Gorzów Wlkp.

2. Bręk Zuzanna ENEA AZS Poznań

3. Burzyńska Aleksandra MUKS Poznań

4. Fabian Julia MKS Opalenica

5. Janicka Oliwia MUKS WIDZEW Łódź

6. Jeziorna Julia BASKET Bydgoszcz

7. Kassin Weronika POLITECHNIKA GDAŃSKA Gdańsk

8. Keller Oliwia RMKS Rybnik

9. Kończak Antonina AZS AJP Gorzów Wlkp.

10. Latos Julia AZS AJP Gorzów Wlkp.

11. Mazurek Dominika AZS UMCS Lublin

12. Miazek Aida MUKS WIDZEW Łódź

13. Noworól Aleksandra STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAŁĘŻA Rzeszów

14. Steblecka Weronika AZS AJP Gorzów Wlkp

15. Tomaszkiewicz Patrycja ENEA AZS Poznań

16. Ullman Dominika POLITECHNIKA GDAŃSKA Gdańsk

17. Wilk Aleksandra STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAŁĘŻA Rzeszów

18. Woźniak Aleksandra AZS AJP Gorzów Wlkp.

19. Zaron Gabryiela SMS PZKOSZ Łomianki

Sztab szkoleniowy:

1. Włodzimierz Augustynowicz - trener główny

2. Anna Wielebnowska - trener asystent

Osoby współpracujące:

1. Patryk Dembowski - trener przygotowania motorycznego

2. Katarzyna Pijarowska - fizjoterapeuta

3. Kalina Pietrzak - fizjoterapeuta

4. Joanna Blewąska - trener mentalny

Starty główne kadry w 2023 roku:

30.08-4.09.2023 Mistrzostwa Świata - Debreczyn, Węgry

Wybrane turnieje z cyklu Quest

Reprezentacja 3x3 U17 Kobiet



Skład kadry:

1. Bęczkowska Julia AZS AZJ Gorzów Wlkp.

2. Grządziela Łucja SZKOŁA GORTATA POLITECHNIKA Gdańsk

3. Haegenbarth Wiktoria ENEA AZS ll SZKOŁA GORTATA Poznań

4. Keller Klaudia RMKS Rybnik

5. Keller Oliwia RMKS Rybnik

6. Kiraga Karolina MKS MOS Betard Wrocław

7. Kończak Antonina AZS AJP Gorzów Wlkp.

8. Koryzna Julia ENEA AZS ll SZKOŁA GORTATA Poznań

9. Kozdrój Julia UKS URSUS Warszawa

10. Kusiak Maja SMS PZKOSZ Łomianki

11. Maj Karolina LIDER Biofarm Swarzędz

12. Napierała Bianka LIDER Biofarm Swarzędz

13. Paradowska Zuzanna MPKK SOKOŁÓW S.A Sokołów Pod.

14. Stolarska Maria GTK Gdynia

15. Owczarzak Anastazja AZS AJP Gorzów Wlkp.

Sztab szkoleniowy:

1. Anna Wielebnowska - trener główny

2. Włodzimierz Augustynowicz - trener asystent

Osoby współpracujące

1. Patryk Dembowski - trener przygotowania motorycznego

2. Katarzyna Pijarowska - fizjoterapeuta

3. Kalina Pietrzak - fizjoterapeuta

4. Joanna Blewąska - trener mentalny

Starty główne kadry w 2023 roku:

5-6.08.2023 eliminacje Mistrzostw Europy - Voiron, Francja

22-25.09.2023 Mistrzostwa Europy - do ustalenia

Wybrane turnieje z cyklu Quest

Reprezentacja 3x3 U17 Mężczyzn



Skład kadry:

1. Ambroziak Kacper ŚLĄSK Wrocław

2. Anusewicz Łukasz LEGIA Warszawa

3. Baganc Iwo BIOFARM Poznań

4. Baran Borys ŚLĄSK Wrocław

5. Burczak Jakub ŻAK Koszalin

6. Chac Franciszek TREFL Sopot

7. Cisowski Jakub GTK Gliwice

8. Dąbrowski Julian LEGIA Warszawa

9. Drzazga Filip GÓRNIK Wałbrzych

10. Galewski Jakub WKK Wrocław

11. Gomółka Jakub LEGIA Warszawa

12. Jasiewicz Wojciech LEGIA Warszawa

13. Kamieniarz Aleksander ŻAK Koszalin

14. Kenig Maciej VCB Valencia

15. Kiejzik Szymon GAK Gdynia

16. Kornacki Aleksander LEGIA Warszawa

17. Kośnik Daniel GAK Gdynia

18. Kowalewski Bartosz ŻAK Koszalin

19. Kurowski Tadeusz NYSA Kłodzko

20. Misztal Kajetan GTK Gliwice

21. Musiał Jędrzej ŚLĄSK Wrocław

22. Mycko Jakub ŁKS Łódź

23. Neumann Miron ZASTAL Zielona Góra

24. Pankiewicz Wiktor SPOJNIA Stargard

25. Perczak Bartosz WKK Wrocław

26. Ponitka Kacper GAK Gdynia

27. Poźniak Bartosz BASKET Gorzów

28. Prochorowicz Karol WKK Wrocław

29. Rarowski-Geckler Olaf TREFL Sopot

30. Romanowski Stanisław GIM Warszawa

31. Rutecki Jacek ARGED BM STAL Ostrów Wlkp.

32. Rychlik Konrad WKK Wrocław

33. Santarius Jeremiasz GTK Gliwice

34. Skiba Marcel ENERGA Warszawa

35. Soiński Franciszek POLONIA Bytom

36. Stelmach Michał AK Komorów

37. Turewicz Michał START Lublin

38. Wasilewski Jakub CZARNI Słupsk

39. Zabrocki Cezary GAK Gdynia

Sztab szkoleniowy:

1. Adrian Mroczek-Truskowski - trener główny

2. Marcin Pławucki - trener asystent

Osoby współpracujące:

1. Łukasz Piwkowski - Motoryk

2. Michał Sosnowski - Fizjoterapeuta

3. Joanna Blewąska - trener mentalny

Starty główne kadry w 2023 roku:

5-6.08.2023 eliminacje Mistrzostw Europy - Voiron, Francja

22-25.09.2023 Mistrzostwa Europy - do ustalenia

Wybrane turnieje z cyklu Quest