Polski Związek Koszykówki Federacją Sportową 2022 roku!

Ideą Plebiscytu Sport Biznes Polska jest wyłonienie i wyróżnienie liderów, którzy dzięki swojej charyzmie, wiedzy i doświadczeniu realnie wpływają na rozwój branży sportu i biznesu sportowego. Nagrody Sport Biznes Polska zostały przyznane osobom, markom i organizacjom stawiającym w swojej działalności przede wszystkim na rozwój, popularyzację czy wprowadzanie innowacji w świecie sportu i biznesu.

Głównym założeniem konkursu jest skupienie uwagi na konkretnych działaniach i projektach, a także wyrównywanie szans pretendentów do zwycięstwa. Polski Związek Koszykówki w kategorii Federacji Sportowej był już wyróżniony za rok 2021. Radosław Piesiewicz został też laureatem tytułu “Lider Sport Biznes Polska 2022” w kategorii Organizacje Sportowe.

Wśród nominowanych znalazło się 45 kandydatów reprezentujących 5 sektorów: Sponsorzy Sportu, Organizacje sportowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Infrastruktura Sportowa i Branża e-sportowa.

- Nagroda dla Federacji Sportowej 2022 roku to wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie dla Polskiego Związku Koszykówki. To niewątpliwie wielki sukces, który należy docenić i uhonorować. Świat sportu nieustannie się rozwija i wymaga od zawodników oraz organizacji sportowych ciągłego doskonalenia. Polski Związek Koszykówki od lat stawia na rozwój, innowacje i dążenie do perfekcji. Nagroda jest dowodem na to, że nasza praca i zaangażowanie przyniosły wymierne efekty, a Polski Związek Koszykówki jest dziś jedną z najważniejszych i najbardziej cenionych organizacji sportowych w kraju i za granicą - wyjaśnił prezes PZKosz.

- Rozwój Polskiego Związku Koszykówki dobrze ilustrują liczby. W ostatnich pięciu latach udało nam się zwiększyć budżet związku blisko 4-krotnie. Spłaciliśmy wszystkie zobowiązania PZKosz i od czterech lat mamy dodatnie kapitały własne. Nasze działania zostały docenione przez wielu dużych, godnych zaufania sponsorów, których grono z każdym rokiem się powiększa. Nowoczesne i funkcjonalne biuro PZKosz przy ul. Siedmiogrodzkiej pokazuje zmiany, które zaszły w polskiej koszykówce. Dobre wyniki finansowe pozwalają nam wybudować wiele ośrodków szkoleniowych i zająć się inwestycją w dzieci i młodzież - dodaje Radosław Piesiewicz.

Podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu zaplanowano szereg wykładów, paneli dyskusyjnych oraz spotkań networkingowych, które mają na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz budowanie relacji biznesowych

Wręczenie nagród dla zwycięzców odbyło się we wtorek 21 marca podczas V Kongresu Sport Biznes Polska.