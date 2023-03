Adam Wall

Wyróżnienia za rundę zasadniczą w grupie A 1LK

Wyboru MVP (najbardziej wartościowej zawodniczki), najlepszego trenera oraz pierwszej piątki dokonali trenerzy wszystkich klubów grupy A oraz B pierwszej ligi kobiet, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki.

Statuetki będą wręczane wyróżnionym zawodniczkom i trenerom podczas domowych meczów fazy play-off.

MVP sezonu zasadniczego 2022/2023 grupy A

Jastina Kosalewicz (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski)

Pochodząca z Wałbrzycha silna skrzydłowa bądź środkowa przygodę z koszykówką rozpoczęła w Boguszowie w juniorkach starszych UKS Mniszek, aby po roku przenieść się do Jeleniej Góry. Od 2014 roku reprezentowała AZS Uniwersytet Gdański, z którym w 2019 roku awansowała do Energa Basket Ligi Kobiet. Przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023 Jastina Kosalewicz przeniosła się do MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski, w którym była drugą punktującą (średnio 14 punktów na mecz) oraz pierwszą zbierającą (9,5 zbiórki). Drużyna z Sokołowa Podlaskiego z bilansem 20-4 wygrała rundę zasadniczą w grupie A, a głosami trenerów pozostałych klubów 1 Ligi Kobiet podkoszowa została wybrana MVP tej części sezonu.

- Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie. Bardzo dziękuje wszystkim Trenerom, którzy oddali na mnie swój głos. Muszę przyznać, ze ten sezon jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, tym bardziej cieszy indywidualne wyróżnienie. Ta nagroda to zasługa i ciężka praca całej drużyny. W ciagu jednego sezonu stworzyliśmy zgrany zespół, który zakończył rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. Od początku mierzyłyśmy wysoko, ale nie wiedziałyśmy, że uda się to osiągnąć. Cieszę się, że jestem kapitanem tej drużyny. Nagroda na pewno zmotywuje mnie do dalszej pracy, a przed nami najważniejszy etap rozgrywek - tłumaczy Kosalewicz.

Najlepszy trener sezonu zasadniczego 2022/2023 grupy A

Piotr Rozwadowski (Grot F&F Automatyka Pabianice)

Grot F&F Automatyka Pabianice zajął drugie miejsce na koniec rundy zasadniczej (bilans 19-5), ale zdaniem blisko połowy trenerów to właśnie Piotr Rozwadowski zasłużył na wyróżnienie dla najlepszego trenera tej części sezonu. Szkoleniowiec klubu z Pabianic otrzymał 6 głosów. Drugi w tym zestawieniu Mariusz Świerk uzyskał 4 głosy.

Najlepsza piątka sezonu zasadniczego 2022/2023 grupa A

Ullmann Dominika (AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk)

Natalia Danych (Grot F&F Automatyka Pabianice)

Marta Marcinkowska (GTK Gdynia)

Grzelak Magdalena (Grot F&F Automatyka Pabianice)

Jastina Kosalewicz (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski)

Wyniki głosowania:

Grupa A

MVP

Jastina Kosalewicz (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski) - 5 głosów

Dominika Ullmann (AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk) - 3 głosy

Magdalena Grzelak (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 2 głosy

Natalia Danych (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 1 głos

Kinga Dzierbicka (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski) - 1 głos

Marta Marcinkowska (GTK Gdynia) - 1 głos

Najlepszy trener

Piotr Rozwadowski (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 6 głosów

Mariusz Świerk (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski) - 4 głosy

Włodzimierz Augustynowicz (AZS Uniwersytet Gdański) - 1 głos

Adam Muller (AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk) - 1 głos

Anna Talarczyk (GTK Gdynia) - 1 głos

Pierwsza piątka

Dominika Ullmann (AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk) - 11 głosów

Magdalena Grzelak (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 8 głosów

Natalia Danych (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 7 głosów

Jastina Kosalewicz (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski) - 7 głosów

Marta Marcinkowska (GTK Gdynia) - 7 głosów

Kinga Dzierbicka (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski) - 4 głosy

Angelika Kowalska (ŁKS KK Łódź) - 4 głosy

Aleksandra Janiak (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 3 głosy

Karina Szczurewska (AZS Uniwersytet Gdański) - 3 głosy

Agnieszka Haryńska (AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk) - 2 głosy

Aleksandra Mońko (KKS Agapit Olsztyn) - 2 głosy

Viyaleta Kiuliak (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski) - 1 głos

Natalia Łopińska (Grot F&F Automatyka Pabianice) - 1 głos

Alicja Płotka (AZS Uniwersytet Gdański) - 1 głos

Natalia Rutkowska (AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk) - 1 głos

Agata Stępień (AZS Uniwersytet Gdański) - 1 głos

Marta Sztąberska (KKS Agapit Olsztyn) - 1 głos

Izabela Zdrodowska (AZS Uniwersytet Warszawski) - 1 głos



LAUREACI SIEDMIU POPRZEDNICH EDYCJI

Grupa A

MVP sezonu zasadniczego:

2021/2022 Marzena Marciniak (Iodica TopMarket MKS Pruszków)

2020/2021 Klaudia Sosnowska (SKK Polonia Warszawa)

2019/2020 Olivia Szumełda-Krzycka (MKS Pruszków)

2018/2019 Klaudia Sosnowska (Panattoni Europe Lider Pruszków)

2017/2018 Olivia Szumełda-Krzycka (Panattoni Europe Lider Pruszków)

2016/2017 Paulina Kuras (AZS Uniwersytet Gdański)

2015/2016 Anna Dąbek (PTS Lider Pruszków)

Najlepszy trener sezonu zasadniczego:

2021/2022 Jacek Rybczyński (Iodica TopMarket MKS Pruszków)

2020/2021 Maciej Gordon (SKK Polonia Warszawa)

2019/2020 Jacek Rybczyński (MKS Pruszków)

2018/2019 Włodzimierz Augustynowicz (AZS Uniwersytet Gdański)

2017/2018 Lubow Szwecowa-Knap (Politechnika Gdańska)

2016/2017 Włodzimierz Augustynowicz (AZS Uniwersytet Gdański)

2015/2016 Maciej Gordon (AZS Uniwersytet Warszawski)

Najlepsza piątka sezonu zasadniczego:

2021/2022 Dominika Ullmann (AZS Politechnika Gdańsk), Agata Stępień (AZS Uniwersytet Gdański), Magdalena Parysek-Bochniak (Iodica TopMarket MKS Pruszków), Joanna Chełchowska (KKS Agapit Olsztyn) i Jastina Kosalewicz (AZS Uniwersytet Gdański)

2020/2021 Anna Pawłowska (SKK Polonia Warszawa), Klaudia Sosnowska (SKK Polonia Warszawa), Joanna Chełchowska (KKS Olsztyn), Magdalena Parysek-Bochniak (Top Market MKS Pruszków) i Katarzyna Jaworska (MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski)

2019/2020 Karolina Olszewska (SKK Polonia Warszawa), Olivia Szumełda-Krzycka (MKS Pruszków), Klaudia Sosnowska (SKK Polonia Warszawa), Magdalena Parysek-Bochniak (MKS Pruszków) i Anna Wińkowska (Arka II Gdynia)

2018/2019 Paulina Kuras (AZS Uniwersytet Gdański), Karina Szczurewska (AZS Uniwersytet Gdański), Klaudia Sosnowska (Panattoni Europe Lider Pruszków), Anna Kuncewicz-Dąbek (SKK Polonia Warszawa) i Martyna Leszczyńska (UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki)

2017/2018 Anna Pawłowska (AZS Uniwersytet Warszawski), Lucyna Kotonowicz (Mon-Pol Płock), Joanna Markiewicz (KKS Olsztyn), Julia Niełacna (SMS PZKosz Łomianki) i Ewelina Jackowska (MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski)

2016/2017 Paulina Kuras (AZS Uniwersytet Gdański), Anna Makurat (SMS PZKosz Łomianki), Joanna Markiewicz (KKS Olsztyn), Jowita Ossowska (AZS Uniwersytet Warszawski) i Jastina Kosalewicz (AZS Uniwersytet Gdański)

2015/2016 Paulina Kuras (AZS Uniwersytet Gdański), Lucyna Kotonowicz (Mon-Pol Płock), Magdalena Kruszyńska (AZS Uniwersytet Warszawski), Magdalena Grzelak (Grot Alles Pabianice) i Anna Kuncewicz-Dąbek (PTS Lider Pruszków)

UWAGA! W przypadku równej liczby głosów o przyznaniu nagród oraz miejscu na pozycji w piątce decydowała wyższa pozycja drużyny w tabeli ligowej.