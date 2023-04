AW

Zapraszamy na staże trenerskie przy kadrach narodowych

- Cieszę się, że kolejna grupa trenerów będzie miała możliwość zebrać cenne doświadczenie podczas zgrupowań młodzieżowych reprezentacji Polski. Staże trenerskie przy młodzieżowych reprezentacjach są doskonałym miejscem na podnoszenie swoich kwalifikacji trenerskich. Nasi szkoleniowcy chętnie dzielą się wiedzą, o czym od lat świadczy liczba chętnych zgłaszających się do odbycia stażu - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

KADRY NARODOWE KOBIET 5x5



1) U20K - COS Szczyrk, 19-29.06.2023 (10 dób); (trener Michał Snochowski),

koszt uczestnika 630,00 zł (10 x 180,00 x 35%) 2 osoby

2) U18K – COS Szczyrk, 21-31.05.2023 (10 dób); (trener Robert Pieczyrak),

koszt uczestnika 613,00 zł (10 x 175,00 x 35%) 2 osoby

3) U16K - COS Władysławowo, 27.06-09.07.2023 (12 dób)*; (trener Rafał Czyszpak),

koszt uczestnika 735,00 zł (12 x 175,00 x 35%) 2 osoby *staż uwzględniający gry kontrole z reprezentacją Łotwy

4) U15K – COS Władysławowo, 24.07-01.08.2023 (8 dób)*; (trener Maciej Brodziński),

koszt uczestnika 490,00 zł (8 x 175,00 x 35%) 2 osoby *termin zgrupowania może ulec nieznacznej modyfikacji

5) U14K – COS Giżycko, 19-26.07.2023 (7 dób); (trener Anna Talarczyk),

koszt uczestnika 429,00 zł (7 x 175,00 x 35%) 2 osoby

6) U14K – COS Giżycko, 27.07-03.08.2023 (7 dób); (trener Anna Talarczyk),

koszt uczestnika 429,00 zł (7 x 175,00 x 35%) 2 osoby

KADRY NARODOWE MĘŻCZYZN 5x5

1) U20M – Gdynia oraz COS Władysławowo, 28.05-07.06.2023 (10 dób)*; (trener Krzysztof Szablowski),

koszt uczestnika 630,00 zł (10 x 180,00 x 35%) 2 osoby

*w dniach 28-31.05.2023 pobyt z Kadrą Narodową w Gdyni

Od 31.05-07.06.2023 pobyt z Kadrą narodową we Władysławowie

2) U18M – Wałbrzych, 02-13.06.2023 (11 dób)*; (trener Wojciech Bychawski),

koszt uczestnika 847,00 zł (11 x 220,00 x 35%) 2 osoby

*staż uwzględniający gry kontrole z reprezentacją Czech

3) U16M – COS Władysławowo, 30.06-07.07.2023 (7 dób); (trener Wojciech Rogowski),

koszt uczestnika 429,00 zł (7 x 175,00 x 35%) 2 osoby

4) U15M – Kraków, 24-30.07.2023 (6 dób)*; (trener Dawid Mazur),

koszt uczestnika 483,00 zł (6 x 230 x 35%) 2 osoby

*miejsce zgrupowania może ulec zmianie

5) U14M – COS Szczyrk, 24-29.07.2023 (5 dób); (trener Tomasz Niedbalski)

koszt uczestnika 307,00 zł (5 x 175,00 x 35%) 2 osoby

6) U14M – COS Szczyrk, 29.07-02.08.2023 (4 doby); (trener Tomasz Niedbalski)

koszt uczestnika 245,00 zł (4 x 175,00 x 35%) 2 osoby

Zgłoszenia w formie e-maila proszę przysyłać na adres:

- Staże przy kadrach narodowych żeńskich s.fronczak [at] pzkosz.pl - w terminie do 05.05.2023

- Staże przy kadrach narodowych męskich a.sasin [at] pzkosz.pl - w terminie do 05.05.2023

Zgłoszenie kandydata (kandydatki) w wersji elektronicznej (plik w formacie .ppt/.pptx) do udziału w wyżej wymienionych stażach powinno zawierać dane kandydata (imię i nazwisko, rok urodzenia, telefon, e-mail), aktualne miejsce pracy (klub, szkoła), krótki opis osiągnięć w dotychczasowej pracy szkoleniowej oraz wskazanie, na które zgrupowanie dany kandydat chciałby zostać zakwalifikowany.

Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w stażu zostanie wysłane e-mailem zwrotnym do zainteresowanych osób najpóźniej do dnia 09.05.2023.

W przypadku pytań proszę o kontakt (Karol Gryko, k.gryko@pzkosz.pl, 885 881 814).