Ostatnie wolne miejsca na staże trenerskie przy kadrach narodowych!

Są jeszcze wolne miejsca do odbycia stażów trenerskich przy młodzieżowych reprezentacjach Polski na rok 2023. Wydział Szkolenia Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki informuje o wakatach w żeńskich kadrach U20, U16 oraz męskiej reprezentacji do lat 18. Termin przesyłania dodatkowych zgłoszeń to 29 maja.