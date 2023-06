Lukasz Czuku

MŚ 3x3: Polki bez awansu

Polska w meczu o być albo nie być na światowym czempionacie musiała wygrać z Niemcami by myśleć o dalszych grach. W pierwszej fazie meczu udawało się dotrzymywać kroku Niemkom, ale ich przewaga stopniowo się zwiększała. Miała na to wpływ ich dobra skuteczność przy problemach ze zdobywaniem punktów przez Polki. Ostatecznie nasz zespół schodził z boiska z porażką 11:18, co oznaczało pożegnanie się z turniejem.

W drugim meczu biało-czerwone zmierzyły się z Japonią i walczyły nie tylko ze zmotywowanym przeciwnikiem, który wciąż był w grze o awans. Musiały zmierzyć się również ze sobą - kilkadziesiąt minut wcześniej dowiedziały się, że turniej dla nich się skończył, co zawsze działa deprymująco. Japonki szybką grą zdołały wypracować znaczną przewagę już na początku spotkania i bezlitośnie wykorzystywały błędy w obronie naszej drużyny. Ostatecznie wygrały 21:11, a niezwykły popis dała Yua Emura, która zdobyła aż 18 punktów!

Polska kończy turniej na ostatnim miejscu w grupie B i została sklasyfikowana na 19 miejscu.