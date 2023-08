AW

NBA Coaches Clinic Wrocław 2023

Polski Związek Koszykówki zachęca wszystkich trenerów do wzięcia udziału w klinice "NBA Coaches Clinic Wrocław 2023", która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2023 na obiektach WKK Wrocław.

Nazwiska wykładowców oraz szczegółowy harmonogram zostaną podane w późniejszym terminie.

NBA Coaches Clinic to wspólna inicjatywa FIBA i NBA. W ramach szkolenia trenerzy z NBA przeprowadzą 3 wykłady.

Klinika jest otwarta dla trenerów pracujących zarówno na szczeblach młodzieżowych, jak i seniorskich.

Udział w klinice jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w klinice decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich trenerów chętnych do udziału w klinice prosimy o zgłoszenia przesyłanie zgłoszeń do 18 sierpnia 2023 roku na adres a.rusak [at] pzkosz.pl.

Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w klinice zostanie wysłane e-mailem zwrotnym do zainteresowanych osób najpóźniej do dnia 22.08.2023.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

Imię, Nazwisko;

numer telefonu

adres email;

klub;

poziom/kategoria wiekowa pracy trenera;