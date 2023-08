wk

Serbia lepsza od Polski w Belgradzie

Zgodnie z ustaleniami ze sztabem szkoleniowym reprezentacji Serbii, nie informujemy o przebiegu spotkania, nie publikujemy również zdjęć meczowych, a także zdobyczy punktowych rywali.

W sobotę i w niedzielę kadra zagra w Belgradzie z Macedonią. Następnie uda się do Stambułu, gdzie 8 i 9 sierpnia będzie rywalizować z Turcją.

- Przegraliśmy z reprezentacją Serbii po walce do ostatnich minut. To przeciwnik na bardzo wysokim poziomie. Rywale trafiali bardzo dużo rzutów za trzy punkty. Na początku nam odskoczyli, ale wracaliśmy do gry, nawiązywaliśmy rywalizację w drugiej połowie. To był dla nas dobry test. Teraz czekają nas mecze z Macedonią - powiedział Michał Michalak.

- To był dobry sparing dla nas. Zagraliśmy 40 minut z zawodnikami euroligowymi. Mecz przegraliśmy, ale pokazaliśmy kilka momentów, kiedy atakowaliśmy Serbów bardzo dobrze. Brakowało skuteczności, również lepszego zrozumienia w obronie. W tym momencie jesteśmy w trakcie kolejnego etapu przygotowań. Najważniejszy dla nas jest turniej prekwalifikacyjny w Gliwicach - mówi Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy reprezentacji Polski.

- Zagraliśmy dzisiaj bardzo fizyczny mecz. Zbiórka w ataku, czyli nasza bolączka z pierwszych meczów, jest trochę poprawiana. Zespół wszedł w ten mecz z lekkim ciężarem w nogach. Na początku Serbowie trafili kilka rzutów, ale ustaliśmy, walczyliśmy do końca. Idziemy do przodu. Mamy to, co chcieliśmy osiągnąć z tak mocnym rywalem. Przed nami kolejne mecze i treningi, które polepszą naszą grę - tłumaczy trener Igor Milicić.

Serbia - Polska 81:66 (23:14, 19:16, 23:14, 16:22)

Polska: Balcerowski 14, Sokołowski 12, Milicić 11, Michalak 9, Ponitka 7, Pluta 6, Garbacz 3, Groselle 2, Zyskowski 2, Żołnierewicz 0, Nizioł 0