Basketball Without Borders Europe 2023 we Wrocławiu - informacje dla mediów

NBA, FIBA oraz Polski Związek Koszykówki będą gospodarzami jubileuszowej, 20. edycji campu “Koszykówka Bez Granic” (Basketball Without Borders Europe) w WKK Sport Center we Wrocławiu. To pierwszy raz, gdy globalny program rozwoju koszykówki NBA i FIBA odbędzie się w Polsce. Wśród obecnych osób będą m.in: Radosław Piesiewicz - Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Jeremy Sochan - koszykarz San Antonio Spurs, Troy Justice - dyrektor ds. rozwoju koszykówki międzynarodowej w NBA, Neal Meyer - wiceprezes NBA ds. operacji koszykarskich w Europie i na Bliskim Wschodzie, Ruth Riley - była zawodniczka WNBA oraz najbardziej utalentowani młodzi koszykarze z całej Europy. Nasz kraj będą reprezentować Natalia Rutkowska (Politechnika Gdańsk) oraz Tymoteusz Sternicki (Basket Bassano - Włochy) i Joel Cwik (Orange Academy Ulm - Niemcy).

Poniżej znajduje się harmonogram aktywności dla mediów i sposób składania wniosków akredytacyjnych na to wydarzenie (25-28 sierpnia, WKK Sports Center, Wrocław, ul. Czajcza 19):

Piątek, 25 sierpnia (od 9:30 do 14:10):

9:30 (ceremonia otwarcia - obecność Jeremiego Sochana, który będzie dostępny dla mediów w godz. 10:00-10:30)

10:30 - 11:45 (skills development - praca nad rozwojem umiejętności uczestników campu)

11:45 - 14:10 (evaluation games - gry kontrolne uczestników campu)

Sobota, 26 sierpnia (od 9:00 do 14:10):

9:00 - 9:30 (rozgrzewka obozowiczów)

9:30 - 10:45 (skills development - praca nad rozwojem umiejętności uczestników campu)

10:45 - 11:45 (treningi drużynowe)

11:45 - 14:10 (evaluation games - gry kontrolne uczestników campu)

Niedziela, 27 sierpnia (od 9:30 do 14:10):

9:00 - 9:30 (rozgrzewka obozowiczów)

9:30 - 10:45 (skills development - praca nad rozwojem umiejętności uczestników campu)

10:45 - 11:45 (ćwiczenia zespołowe i konkurs rzutów za trzy punkty)

11:45 - 14:10 (evaluation games - gry kontrolne uczestników campu)

Poniedziałek, 28 sierpnia (od 10:15 do 13:15):

10:15 - 10:30 (rozgrzewka obozowiczów)

10:45 - 12:45 (gry kontrolne - BWB Playoffs i mecze mistrzowskie)

12:45 - 13:15 (ceremonia wręczenia nagród po której uczestnicy campu będą do dyspozycji mediów)

Przedstawiciele mediów mogą wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy. Zawodnicy, trenerzy NBA i WNBA oraz kierownictwo NBA i FIBA będą dostępni dla mediów po ceremonii otwarcia (25 sierpnia) oraz na zakończenie campu (28 sierpnia). Wywiady z uczestnikami zostaną przeprowadzone na zakończenie obozu 28 sierpnia.

Zainteresowanych obecnością na campie Basketball Without Borders we Wrocławiu przedstawicieli mediów prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres media [at]pzkosz.pl do piątku, 18 sierpia do godz. 18:00.

Przedstawiciele mediów, którym przyznana zostanie akredytacja na camp “Koszykówka Bez Granic” otrzymają wiadomość drogą e-mail wraz z dalszymi informacjami dotyczącymi wydarzenia.