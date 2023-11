AW

KoszKadra pod dziecięcą eskortą HWHR

Młode adeptki koszykówki ubrane w koszulki Her World, Her Rules, jednej z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw FIBA w kobiecej koszykówce, towarzyszyły reprezentacjom Polski i Litwy przed meczem kwalifikacji do mistrzostw Europy 2025 w Katowicach-Szopienicach. Wcześniej Biało-Czerwone wzięły udział w treningu w hali przy ulicy Łętowskiego.