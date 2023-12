Koszykarski luty w Sosnowcu!

W Arenie Sosnowiec w ArcelorMittal Park kibice ponownie zobaczą obie seniorskie reprezentacje Polski. Kadra kobiet będzie mogła szlifować taktykę, a później sprawdzić swoją formę 7 lutego 2024 r. w meczu towarzyskim (wkrótce poznamy rywalki i wszystkie szczegóły). Reprezentacja mężczyzn z kolei rozegra spotkanie w ramach kwalifikacji do EuroBasketu 2025. 26 lutego zespół trenera Igora Milicicia podejmie Macedonię. Polacy mają zapewniony udział w mistrzostwach Europy jako współorganizator - faza grupowa rozegrana zostanie na przełomie sierpnia i września 2025 roku w Katowicach.

- Arena Sosnowiec w lutym 2024 roku będzie domem polskiej koszykówki. Przez cały miesiąc kibice będą mogli zobaczyć mnóstwo basketu na najwyższym poziomie. Już wcześniej sprawdziliśmy tę nowoczesną halę podczas różnych wydarzeń i wiem, że zarówno koszykarki, jak i koszykarze byli bardzo zadowoleni. Bardzo dziękuję Prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu za postawienie na naszą dyscyplinę sportu. Jestem przekonany, że wszyscy razem stworzymy w Sosnowcu atmosferę sportowego święta - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Po latach absolutnego braku wydarzeń w naszym mieście na poziomie reprezentacyjnym teraz mocno akcentujemy naszą obecność na sportowej mapie Polski. Właśnie dla takich zmagań budowaliśmy te obiekty, cieszymy się z tej współpracy - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Luty to też tradycyjny czas na rozgrywanie turniejów o Pekao S.A. Puchar Polski z udziałem czołowych zespołów ORLEN Basket Ligi. Najpierw od 2 do 4 lutego zobaczymy turniej żeński, w którym weźmie udział pięć zespołów OBLK (w tym gospodynie MB Zagłębie Sosnowiec oraz drużyny euroligowe), a także ekipa z 1 Ligi Kobiet. Później - od 15 do 18 lutego przyjdzie czas na turniej męski z ośmioma najlepszymi zespołami OBL. Ponadto zobaczymy efektowne konkursy towarzyszące - Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty i Pekao S.A. Konkurs Wsadów.

- W lutym przyszłego roku w Sosnowcu kibice będą mieli unikalną okazję do zobaczenia spotkań obu seniorskich reprezentacji Polski, Pekao S.A. Pucharu Polski, a także LOTTO 3x3 Ligi! To będzie ogromna dawka pozytywnych, sportowych emocji. Fani mogą liczyć na wysoki poziom sportowy, a także na dodatkowe atrakcje oraz niespodzianki. To będą świetne widowiska, już teraz zapraszamy do Areny Sosnowiec - mówi Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki.

Sporo będzie się działo również w związku z efektowną koszykówką 3x3. Do rozgrywek LOTTO 3x3 Ligi swoje drużyny wystawiają wszystkie zespoły ORLEN Basket Ligi kobiet i mężczyzn. W Sosnowcu poznamy zwycięzców drugiej edycji tej imprezy. Turniej żeński LOTTO 3x3 Ligi zostanie rozegrany 22 lutego, natomiast męski potrwa dwa dni - zmagania zobaczymy 23 i 24 lutego.

- W ciągu ostatniego roku udowodniliśmy, że jesteśmy partnerem godnym zaufania, z którym chcą współpracować największe federacje sportowe w naszym kraju. Bardzo się cieszę, że Arena Sosnowiec po raz kolejny będzie domem polskiej koszykówki zarówno w wydaniu klubowym, jak i reprezentacyjnym - dodaje Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego zarządzającego ArcelorMittal Park.



Kalendarz koszykarskich wydarzeń w Arenie Sosnowiec:

2-4 lutego - Pekao S.A. Puchar Polski Kobiet

7 lutego - kadra kobiet: mecz towarzyski

15-18 lutego - Pekao S.A. Puchar Polski mężczyzn

22 lutego - LOTTO 3x3 Liga Kobiet

23-24 lutego - LOTTO 3x3 Liga Mężczyzn

26 lutego - kadra mężczyzn: Polska - Macedonia