Szeroki skład kadry na lutowe mecze

Trener reprezentacji Polski Igor Milicić wybrał szeroki skład reprezentacji Polski na lutowe mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2025. Bilety na spotkanie Polska - Macedonia Północna dostępne są na EBILET.pl

Trener Igor Milicić, wraz ze sztabem szkoleniowym, spośród szerokiego składu kadry do 9 lutego wybierze 15 zawodników, którzy w Arenie Sosnowiec rozpoczną przygotowania do lutowych meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy.

Swój pierwszy mecz w ramach kwalifikacji kadra rozegra na wyjeździe z Litwą, natomiast już 26 lutego o godz. 18:00 w Arenie Sosnowiec w ArcelorMittal Park podejmie Macedonię Północną. Z tym rywalem kadra zagrała dwa mecze towarzyskie minionego lata - najpierw wygrała 97:81, a następnie 84:52. Teraz pora na zwycięstwo w spotkaniu oficjalnym!

Bilety na mecz Polska - Macedonia Północna dostępne są od 20 zł (ulgowe) i od 40 zł (normalne) na stronie EBILET.pl

Polacy mają już zapewniony udział w najbliższym EuroBaskecie jako współorganizator - faza grupowa zostanie rozegrana na przełomie sierpnia i września 2025 roku w Hali Spodek w Katowicach.

Szeroki skład reprezentacji Polski:

Aleksander Balcerowski, Panathinaikos Ateny (Grecja)

Adrian Bogucki, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Kacper Borowski, King Szczecin

Aleksander Dziewa, Hamburg Towers (Niemcy)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Tomasz Gielo, Casademont Saragossa (Hiszpania)

Daniel Gołębiowski, WKS Śląsk Wrocław

Jakub Karolak, Polski Cukier Start Lublin

Michał Kolenda, Legia Warszawa

Andrzej Mazurczak, King Szczecin

Michał Michalak, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Jakub Musiał, Trefl Sopot

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Dominik Olejniczak, Saint-Quentin Basket-Ball (Francja)

Luke Petrasek, Anwil Włocławek

Andrzej Pluta, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

Jakub Schenk, Trefl Sopot

AJ Slaughter, Dreamland Gran Canaria (Hiszpania)

Michał Sokołowski, Gevi Neapol (Włochy)

Jakub Szumert, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Wojciech Tomaszewski, Arriva Polski Cukier Toruń

Dominik Wilczek, MKS Dąbrowa Górnicza

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin