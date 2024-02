AW

KGHM BC Polkowice i Polski Cukier AZS UMCS Lublin w finale PPK

Polski Cukier AZS UMCS Lublin - MB Zagłębie Sosnowiec 79:72

STATYSTYKI

Bardzo zacięty przebieg miał pierwszy mecz półfinałowy, pomiędzy drużynami z Lublina i Sosnowca. Pierwszą kwartę wygrały mistrzynie Polski, jednak już na dłuższą przerwę z 4 – punktową zaliczką schodziły rywalki (40:36). Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, jednak ostatecznie ze zwycięstwa cieszyła się drużyna z Koziego Grodu. Przełomowe trafienie (75:72) zza linii 6,75 na minutę i 11 sekund przed końcową syreną zapisała na swoim koncie Veronica Burton! Liderką była natomiast Aleksandra Zięmborska, która do 28 punktów dodała 8 zbiórek i 2 asysty. Co ciekawe AZS UMCS zagrał bez zawodniczek podkoszowych, a najwięcej punktów zebrała Justyna Adamczuk – 13.

Aleksandra Zięmborska (Polski Cukier AZS UMCS Lublin):

- Myślę, że byliśmy świadkami bardzo ciekawego i dość nietypowego meczu. Było to widać przede wszystkim w naszym zespole, gdzie graliśmy bez wysokich zawodniczek. Udało nam się jednak wygrać ten mecz z czego bardzo jesteśmy szczęśliwi.

Marzena Marciniak (MB Zagłębie Sosnowiec):

- Mecz falował mocno i nie mogłyśmy złapać swojego rytmu, a do tego brakowało skuteczności pod koszem. Słabo było także na linii rzutów wolnych, tak więc to rywalki mogą cieszyć się ze zwycięstwa. My teraz musimy wyciągnąć wnioski, gdyż przed nami play-off.

KGHM BC Polkowice - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 90:77

STATYSTYKI

W drugim półfinale bardzo dobre spotkanie rozegrała Stephanie Mavunga, która do 18 punktów zebrała 16 piłek. „Pomarańczowe” przeważały w każdej kwarcie, stopniowo budując swoją przewagę. Po 20 minutach gry na tablicy wyników było 45:36, a po kolejnej kwarcie różnica wzrosła do 11 „oczek”. Aż 41 punktów z 90 dla KGHM BC zdobyły zawodniczki rezerwowe, przy 19 „oczkach” rywalek. W zespole z Gorzowa Wlkp. liderką była Nora Wentzel, rzucając 20 punktów.

Klaudia Gertchen (KGHM BC Polkowice):

- Spotkanie było wyrównane, a wygrałyśmy go przede wszystkim grą w obronie. Myślę, że mała rotacja w zespole z Gorzowa Wlkp. pomogła nam w odniesieniu zwycięstwa. Po przerwie zrobiłyśmy to o czym rozmawiałyśmy w szatni, co dało nam przewagę.

Aleksandra Pszczolarska (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.)

- Mecz nie należał do łatwych, gdyż miałyśmy bardzo mocnego przeciwnika. Grałyśmy tak jak wczoraj bez naszej liderki (Chloe Bibby – przyp. red.), a z lekką kontuzją grała Elena Tsineke. Mimo wszystko potrafiłyśmy walczyć i postawić się drużynie z Polkowic, a to cieszy przed najważniejszą częścią sezonu.

Wielki finał Pekao S.A. Pucharu Polski odbędzie się w niedzielę (4.02) o godz. 15:00 w Arenie Sosnowiec.

Bilety do kupienia na eBilet.pl oraz w kasach przed wejściem do hali.

Transmisja spotkania na PZKosz YouTube