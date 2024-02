AW

KGHM BC Polkowice wygrywa Pekao S.A. Puchar Polski

68:91 Polski Cukier AZS UMCS Lublin – KGHM BC Polkowice

STASTYSTYKI

Spotkanie finałowe dużo lepiej rozpoczęły koszykarki KGHM BC Polkowice, które raz po raz dziurawiły kosz rywalek. Po 7 minutach gry na tablicy wyników było 21:8, a po zakończeniu pierwszej kwarty 30:17. Zupełnie inny przebieg miała druga kwarta, gdzie stroną dominującą były mistrzynie Polski z Lublina. Wygrana kwarta 25:14 dała po pierwszej połowie remis po 42. Zmiana stron lepiej podziałała na „Pomarańczowe”, które w drugich 20 minutach rzuciły 49 punktów – tracąc 26. Znakomite spotkanie rozegrała Stephanie Mavunga, która do 25 punktów dodała 14 zbiórek i do Polkowic wraca z nagrodą MVP. W zespole z Lublina po 25 „oczek” uzbierały Veronica Burton oraz Bria Goss. Warto także zaznaczyć ogromną przewagę KGHM BC pod tablicami (44:29), a spowodowane to było m.in. brakiem Kylee Shook oraz Elin Gustavsson.

- Byłem mocno zaskoczony tym, jak drużyna nie zareagowała na to co wydarzyło się w pierwszej połowie. Chodzi o serię 0:20, gdzie nic nie pomagało i nie przywracało nas do gry. Myślę, że było to tez wymuszone grą w obronie drużyny z Lublina i dostosowaniem się naszym do tego. Później udało nam się to przełamać i tak naprawdę, to w szatni bardziej się uspokajaliśmy niż wstrząsaliśmy sobą. Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa, a także z gry Stephanie Mavungi. Należy jednak pamiętać, że Steph dopiero wróciła i dzisiaj było to takie 90% tego co potrafi. Miejmy nadzieję, że za kilka dni będzie to już 100% - powiedział po meczu Karol Kowalewski, trener KGHM BC Polkowice.

- Warto było przyjść do Areny Sosnowiec i zobaczyć tak dobre widowisko sportowe, które zakończyło się zwycięstwem KGHM BC Polkowice. W pierwszej kwarcie było wszystko prowadzone pod dyktando zespołu z Polkowic, jednak w drugiej kwarcie seria 20:0 pozwoliła na powrót do gry mistrzyniom Polski z Lublina. Kolejna kwarta była wyrównana, lecz w ostatniej to KGHM BC Polkowice pokazało swoją wyższość i ostatecznie wygrało. Sportowo bardzo fajne spotkanie, które dobrze się oglądało. Uważam, że turniej Pekao S.A. Puchar Polski można zaliczyć do udanych – powiedział po zakończeniu meczu finałowego Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Bardzo dobrze na tym turnieju prezentowały się Polki, a to ważne patrząc przez pryzmat drużyny narodowej. Już za kilka dni mecz reprezentacji Polski z Czechami, a trzeba także pamiętać o napiętym grafiku jeśli chodzi o szanse na awans na Igrzyska Olimpijskie w koszykówce 3x3. Liczę, że dziewczyny już za pierwszym podejściem w Hong Kongu awansują na ten turniej – dodał.