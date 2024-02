AW

Trenerzy Kadr Narodowych odebrali nominacje

W uroczystości wzięli udział: Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezes Polskiego Związku Koszykówki , Grzegorz Bachański, Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki i Karol Gryko, Dyrektor Wydziału Sportowego Biura PZKosz oraz koordynatorzy poszczególnych pionów: Maciej Gordon (kadry żeńskie 5x5) i Andrzej Kierlewicz (kadry męskie 5x5).

- Przed nami szczególny rok. Za kilka miesięcy odbędą się igrzyska olimpijskie w Paryżu, niemalże równo w 100. rocznicę pierwszego, historycznego letniego startu Polaków w imprezie. Nasze trzy drużyny narodowe nadal mają szansę, aby na przełomie lipca i sierpnia pojawić się nad Sekwaną. Jako pierwsza o bilety do Paryża powalczy reprezentacja 3x3 kobiet, później 3x3 seniorów a na końcu kadra seniorów 5x5 - mówił Radosław Piesiewicz.

- Dziękuję serdecznie za wasz wysiłek, zaangażowanie w minionym roku oraz życzę jeszcze większej energii do pracy w kolejnych miesiącach. Bez rozwoju młodzieży, coraz mocniejszej pozycji naszych kadr w Europie i na świecie, nie będzie sukcesów seniorów, dlatego mocno kibicujemy Waszej pracy. Dziękuję państwu za to co robicie i zrobiliście do tej pory i proszę o więcej - dodał Prezes PZKosz i PKOl.

- Stale rozwijamy się w koszykówce 3x3. Niedawno cieszyliśmy się z wicemistrzostwa świata U23 naszych dziewczyn, nasza kadra sięgnęła też po medale Igrzysk Europejskich. Rok 2023 za nami, ale liczymy, że 2024 będzie jeszcze lepszy. Jako Zarząd PZKosz staramy się, abyście mieli Państwo jak najlepsze warunki do pracy. Z tego miejsca chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w rozwój kadr narodowych. Życzę powodzenia i sukcesów - zakończył Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Po krótkiej przerwie odbyła się część merytoryczna spotkania oraz zapoznanie członków poszczególnych sztabów z pracownikami Wydziału Szkolenia. Ustalone zostały także zasady przesyłania informacji dotyczących akcji szkoleniowych kadr. Trenerzy i członkowie sztabów mieli także możliwość porozmawiania z koordynatorami poszczególnych działów.

Podczas wręczenia nominacji trenerskich każdy ze sztabów otrzymał od Prezesa PZKosz Biało-Czerwoną flagę. W 2024 roku nominacje otrzymało ponad 90 trenerów i członków sztabu. Z wyjątkiem kadry do lat 18 mężczyzn nasze drużyny narodowe w koszykówce 5x5 zagrają latem w mistrzostwach Europy dywizji A. Z uwagi na obowiązki klubowe bądź zawodowe część członków sztabów niestety nie dotarła na wręczenie nominacji do Warszawy.

Kadry żeńskie

U20

Michał Snochowski, trener główny

Janusz Kopaczewski, asystent trenera

Anna Chodera, asystent trenera

Maciej Siemieńczuk, trener motoryki

Jakub Czarnowski, fizjoterapeuta

Joanna Sajnog, psycholog

U18

Robert Pieczyrak, trener główny

Grzegorz Krzak, asystent trenera

Monika Sibora, asystent trenera

Dawid Zimny, trener motoryki

Laura Dubaj, fizjoterapeuta

U16

Maciej Brodziński, trener główny

Michał Sumara, asystent trenera

Agata Grabowiecka, asystent trenera

Krzysztof Pakólski, trener motoryki

Katarzyna Artych, fizjoterapeuta

U15

Anna Talarczyk, trener główny

Filip Gryszko, asystent trenera

Robert Steciuk, asystent trenera

Katarzyna Homoncik, trener Motoryki

Bartosz Kubiński, fizjoterapeuta

U14

Rafał Czyszpak, trener główny

Piotr Rozwadowski, asystent trenera

Magdalena Dedio, asystent trenera

Marcin Starzak, trener motoryki

Katarzyna Ciechanowska, fizjoterapeuta

Justyna Borońska, trener mentalny

U13

Adam Muller, trener główny

Karolina Wieczorek, asystent trenera

Elżbieta Nowak, asystent trenera

Kadry męskie

U20

Arkadiusz Miłoszewski, trener główny

Mariusz Niedbalski, asystent trenera

Maciej Majcherek, asystent trenera

Jakub Drozd, trener motoryki

Norbert Wrzesiński, fizjoterapeuta

U18

Krzysztof Roszyk, trenera główny

Marek Zapałowski, asystent trenera

Sebastian Potoczny, asystent trenera

Piotr Stankiewicz, trener motoryki

Andrzej Stupak, fizjoterapeuta

U16

Marcin Kloziński, trener główny

Łukasz Dziergowski, asystent trenera

Wojciech Jagiełka, asystent trenera

Marta Adamczak, fizjoterapeuta

U15

Tomasz Niedbalski, trener główny

Wojciech Boblewski, asystent trenera

Michał Mróz, asystent trenera

Bartosz Łukomski, trener motoryki

Zuzanna Bestry, fizjoterapeuta

Michalina Błaszczyk, psycholog

U14

Rafał Gil, trener główny

Łukasz Rubczyński, asystent trenera

Jacek Wróblewski, asystent trenera

Piotr Osiakowki, trener motoryki

Marcin Konik, fizjoterapeuta

U13

Wojciech Rogowski, trener główny

Tomasz Chwiałkowski, asystent trenera

Jakub Czwakiel, asystent trenera



Kadry żeńskie

Seniorki

Edyta Koryzna, trener główny

Małgorzata Misiuk, asystent trenera

Adrian Mroczek-Truskowski, asystent trenera

Łukasz Piwkowski, trener przygotowania motorycznego

Michał Mikosiak, fizjoterapeuta

Amit Batra, fizjolog

Marcin Kochanowski, psycholog

U23

Małgorzata Misiuk, trener główny

Edyta Koryzna, asystent trenera

Przemysław Łoński, asystent trenera

Bartłomiej Biedroń, fizjoterapeuta

U18

Włodzimierz Augustynowicz, trener główny

Anna Wielebnowska, asystent trenera

Paweł Oracz, trener przygotowania motorycznego

Natalia Sakaluk, fizjoterapeuta

U17

Anna Wielebnowska, trener główny

Włodzimierz Augustynowicz, asystent trenera

Patryk Dembowski, trener przygotowania motorycznego

Katarzyna Pijarowska, fizjoterapeuta

Kadry męskie

Seniorzy

Piotr Renkiel, trener główny

Michał Hlebowicki, asystent trenera

Arkadiusz Kobus, asystent trenera

Marek Jędrzejewski, fizjoterapeuta

Michał Andryszczyk, trener przygotowania motorycznego

Michał Hillar, fizjoterapeuta

Mikołaj Kleszcz, fizjoterapeuta

U23

Michał Hlebowicki, trener główny

Piotr Renkiel, asystent trenera

Marek Jędrzejewski, fizjoterapeuta

Michał Wesołowski, fizjoterapeuta

Sebastian Karalus, fizjoterapeuta

U17

Marcin Pławucki, trener główny

Łukasz Diduszko, asystent trenera

Łukasz Piwkowski, trener przygotowania motorycznego

Kajetan Ludwisiak, fizjoterapeuta