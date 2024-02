Reprezentacja Polski kobiet zagra towarzysko z Czechami

Reprezentacja Polski w listopadzie 2023 rozpoczęła kwalifikacje do EuroBasketu, wygrywając na otwarcie z obrończyniami tytułu z Belgii. W drugim meczu rozegranym w Katowicach biało-czerwone po dogrywce musiały uznać wyższość Litwy, kończąc pierwsze okienko kwalifikacyjne z bilansem 1-1.

Już 7 lutego o godz. 17:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Stefana Żeromskiego 4 w Sosnowcu, Polska w meczu towarzyskim zmierzy się z Czechami. Transmisja spotkania na kanale PZKosz YouTube

- Niezmiernie się cieszę, że mamy możliwość spotkania się w tym krótkim okienku i wdrożenia kolejnych graczy w nasz system. Dla mnie bardzo istotna jest systematyczność i kontynuacja naszej pracy, a każde takie zgrupowanie jest do tego świetną okazją! – mówi Karol Kowalewski, trener reprezentacji Polski.

- Bardzo cieszymy się z możliwości rozegrania meczu z Czechami, co jest dla nas dodatkowym sprawdzianem przed listopadowymi kwalifikacjami do mistrzostwa Europy. Jesteśmy na zgrupowaniu mieszanką doświadczenia z młodością, a to dobrze wróży na przyszłość. Zapraszam wszystkim w środę o godz. 17:00 do hali MOSiR w Sosnowcu - dodaje Liliana Banaszak.

Bilety na mecz Polska – Czechy na

eBilet.pl

Skład Reprezentacji Polski:

- Julia Niemojewska (Faenza)

- Julia Bazan (VBW Arka Gdynia)

- Aleksandra Wojtala (MB Zagłębie Sosnowiec)

- Sylwia Bujniak (Saarlouis)

- Zuzanna Kulińska (KGHM BC Polkowice)

- Kamila Podgórna (VBW Arka Gdynia)

- Emilia Kośla (KGHM BC Polkowice)

- Martyna Pyka (1KS Ślęza Wrocław)

- Marta Marcinkowska (MKS Pruszków)

- Natalia Kurach (1KS Ślęza Wrocław)

- Ewelina Śmiałek (PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp.)

- Kamila Borkowska (VBW Arka Gdynia)

- Liliana Banaszak (KGHM BC Polkowice)

- Aleksandra Parzeńska (Estapona)

Sztab szkoleniowy:

- Karol Kowalewski (trener główny)

- Wojciech Eljasz-Radzikowski (trener asystent)

- Marek Lebiedziński (trener asystent)

- Wojciech Szawarski (trener asystent)

- Bartosz Pasternak (trener motoryki)

- Marcin Lubik (fizjoterapeuta)

- Mateusz Mruk (fizjoterapeuta)

- Magdalena Leciejewska (menager generalny)

- Maciej Krupiński (kierownik drużyny)

- Jakub Skowron (oficer prasowy)

Polska kolejne mecze kwalifikacyjne do mistrzostw Europy rozegra w listopadzie, a będzie rywalami będą Azerbejdżan (7.11 wyjazd) oraz Belgia (10.11 dom).