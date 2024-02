Lukasz Czuku

3x3: Kadra kobiet rozpoczęła przygotowania

Koszykarska reprezentacja Polski 3x3 we Wrocławiu rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Nowym trenerem kadry jest Edyta Koryzna.

We Wrocławiu stawiło się dziesięć zawodniczek, które do piątku będą się przygotowywać do najważniejszych imprez tego sezonu. Pierwsze zgrupowanie ma służyć poznaniu koszykarek z nowym sztabem, a także przekazaniu podstawowych założeń taktycznych. W tym sezonie głównym celem kadry jest walka o awans do Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Paryżu. Polki będą miały dwie szanse by wywalczyć przepustkę na tę najważniejszą imprezę czterolecia. W połowie kwietnia wystąpią w Hong Kongu - bilet do Paryża zdobędzie tam jeden z ośmiu zespołów. Jeśli nie będzie nim Polska, kolejna szansa nadarzy się w maju w Debreczynie - tu awans uzyskają trzy najlepsze drużyny.

Reprezentacja Polski spotyka się w specyficznym momencie - nigdy bowiem sezon 3x3 nie zaczął się dla nas tak wcześnie. By umożliwić jak najlepsze przygotowanie się do najważniejszych turniejów, Polski Związek Koszykówki zdecydował o zmianie terminarza Orlen Basket Ligi Kobiet. Polki, oprócz treningów mają przeprowadzane badania pod kątem wydolności i ich możliwości fizycznych, a do tego przechodzą szkolenia antydopingowe, które są obowiązkowe dla wszystkich ekip walczących o awans na Igrzyska.

- Sytuacja nie jest łatwa - z jednej strony to możliwość walki o Igrzyska Olimpijskie, a z drugiej mało czasu i duże zmiany, a także duża odpowiedzialność na nas ciążąca. Ale myślę, że każdy trener wybierając ten zawód, dąży do tego by mieć takie wyzwania, jak walka o Igrzyska - powiedziała trener Edyta Koryzna. - Gwarantujemy dobre przygotowanie mentalne i koszykarskie. Zgrupowanie we Wrocławiu to taki moment przygotowań, podczas którego możemy poznać nowe twarze, zapoznali się z nowymi systemami gry, które będziemy wprowadzać. Ale przede wszystkim relacje, komunikacja - tu zaczynamy budować atmosferę zespołu. Chcemy stworzyć zawodniczkom takie warunki, by mogły czuć się komfortowo - dodała nowa trenerka reprezentacji Polski 3x3.

Etatowe reprezentantki Polski przyznają, że brakowało im już koszykówki 3x3. - Stęskniłam się, bo miałam zaledwie mały epizod w listopadze - wtedy ostatnio rozgrywałam dwa turnieje. Trochę czasu więc już minęło, no i fajnie było znowu dotkąć piłkę - wyjaśnia Aldona Morawiec. - Wielkie podziękowania dla koszykarskiej centrali, bo pomoc we wcześniejszych zgrupowaniach daje nam szansę na odpowiednie przygotowanie się do kwalifikacji olimpijskich. Warunki do przygotowań są świetne - mamy wszystko na miejscu - wyjaśniła Morawiec.

REPREZENTACJA POLSKI NA ZGRUPOWANIU WE WROCŁAWIU

- Weronika GAJDA

- Klaudia GERTCHEN

- Marissa KASTANEK

- Aldona MORAWIEC

- Weronika PAPIERNIK

- Anna PAWŁOWSKA

- Aleksandra PSZCZOLARSKA

- Klaudia SOSNOWSKA

- Weronika TELENGA

- Aleksandra ZIĘMBORSKA

SZTAB SZKOLENIOWY

Edyta KORYZNA - trener

Małgorzata MISIUK - asystent trenera

Andrian MROCZEK-TRUSKOWSKI - asystent trenera

Łukasz PIWKOWSKI - trener przygotowania motorycznego

Michał MIKOSIAK - fizjoterapeuta

Amit BATRA - fizjolog

Marcin KOCHANOWSKI - psycholog