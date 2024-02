wk

Legia Warszawa wygrywa Pekao S.A. Puchar Polski!

Legia Warszawa najlepsza w turnieju finałowym Pekao S.A. Pucharu Polski w Arenie Sosnowiec! W ostatnim meczu drużyna trenera Marka Popiołka pokonała Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 94:71. To pierwszy pucharowy triumf Legii od 1970 roku!

Początek spotkania był bardzo wyrównany, a obie drużyny starały się przede wszystkim uspokoić tempo gry. W ekipie z Ostrowa Wlkp. nieźle spisywał się David Brembly, a po zagraniu Nemanji Djurisicia miała cztery punkty przewagi. Później do kolejnego remisu doprowadzał jednak Aric Holman. Kolejne zagrania Djurisicia oznaczały, że po 10 minutach było 18:20. W drugiej kwarcie sytuację Legii starał się poprawiać Loren Jackson, chociaż to drużyna trenera Andrzeja Urbana utrzymywała małą przewagę. Nie do zatrzymania wydawał się Djurisić, ale kolejna kontra Holmana dawała remis. Dzięki akcji 2+1 Christiana Vitala Legia po chwili wychodziła na prowadzenie. Ostatecznie jednak rzuty wolne Rodneya Chatmana ustaliły wynik po pierwszej połowie na 40:41.

W trzeciej kwarcie dość szybko do kolejnego remisu doprowadzali Aric Holman i Christian Vital. Spotkanie nadal było niezwykle zacięte. W pewnym momencie po rzucie Davida Brembly’ego Arged BM Stal była lepsza o cztery punkty, a po kilku chwilach prowadzenie rywalom dawał Michał Kolenda. Po jego kolejnej trójce przewaga zdecydowanie wzrastała. Akcja wykończona przez Dariusza Wykę oznaczała wynik 65:55 po 30 minutach. W kolejnej części spotkania trafienia Lorena Jacksona oznaczały nawet 18 punktów różnicy na korzyść zespołu trenera Marka Popiołka. Ekipa z Warszawy kontrolowała teraz wydarzenia na parkiecie, a ostrowianie nie potrafili już realnie nawiązać rywalizacji. Ostatecznie Legia zwyciężyła 94:71! To pierwszy pucharowy triumf tej drużyny od 1970 roku!

Pamiętkową paterę dla Arged BM Stali Ostrów Wielkopolski wręczlai: Michał Olkiewicz, Kierownik Zespołu Eventów i Sponsoringu w Banku Pekao S.A. oraz Marcin Staniczek, Wiceprezes PZKosz oraz Prezez ŚLZKosz.

Medal oraz puchar dla Legii Warszawa wręczali: Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Sosnowiec, Michał Olkiewicz, Kierownik Zespołu Eventów i Sponsoringu w Banku Pekao S.A., Grzegorz Bachański, Wiceprezes PZKosz oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Koszykówki oraz Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki.

Najbardziej Wartościowym Zawodnikiem (MVP) turnieju finałowego Pekao S.A. Pucharu Polski w Arenie Sosnowiec został wybrany Aric Holman z Legii Warszawa. W nagrodę otrzymał statuetkę MVP oraz wysokiej klasy zegarek marki Aerowatch.