Kadra rozpoczęła zgrupowanie w Sosnowcu

Koszykarska reprezentacja Polski w poniedziałek w Sosnowcu rozpoczęła zgrupowanie przed meczami kwalifikacyjnymi do EuroBasketu 2025 z Litwą i Macedonią Północną. Ostatnie bilety na to drugie spotkanie dostępne są na eBilet.pl

Przed Biało-Czerwonymi dwa spotkania kwalifikacyjne do przyszłorocznych mistrzostw Europy - najpierw zagrają na wyjeździe z Litwą (czwartek, 22 lutego, godz. 18:30), a następnie w Arenie Sosnowiec z Macedonią Północną (poniedziałek, 26 lutego, godz. 18:00).

W poniedziałek reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do tych dwóch meczów - jeszcze w niepełnym składzie. Aleksander Balcerowski dołączy do kadry już w poniedziałek wieczorem. Trener Igor Milicić oraz Michał Sokołowski, po triumfie ich drużyny w Pucharze Włoch, pojawią się w Sosnowcu we wtorek.

Polacy mają już zapewniony udział w najbliższym EuroBaskecie jako współorganizator - faza grupowa zostanie rozegrana na przełomie sierpnia i września 2025 roku w Hali Spodek w Katowicach.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Litwą i Macedonią Północną:

Aleksander Balcerowski, Panathinaikos Ateny (Grecja)

Aleksander Dziewa, Hamburg Towers (Niemcy)

Jakub Garbacz, Anwil Włocławek

Michał Michalak, PAOK Saloniki (Grecja)

Jakub Nizioł, WKS Śląsk Wrocław

Luke Petrasek, Anwil Włocławek

Andrzej Pluta, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, Partizan Belgrad (Serbia)

Jakub Schenk, Trefl Sopot

Michał Sokołowski, Gevi Neapol (Włochy)

Jakub Szumert, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia

Mikołaj Witliński, Trefl Sopot

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin



Sztab reprezentacji Polski:

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Andrzej Urban

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Marcin Lubik, Mateusz Mruk

Lekarz: Dr Michał Harasymczuk

Kierownik: Maciej Krupiński

Rzecznik prasowy: Michał Fałkowski