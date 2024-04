AW

Zakończył się nabór do Szkoły Trenerów PZKosz

- Szkoła Trenerów PZKosz to strategiczny projekt, który w wieloletniej perspektywie przyniesie korzyści całemu środowisku koszykarskiemu jak i społeczeństwu. Serdecznie gratulujemy kandydatom zakwalifikowanym w procesie rekrutacji. Są wśród nich szkoleniowcy z ekstraklasy, niższych lig, pracujący z młodzieżą z wieloletnim stażem, jak i doświadczeni byli zawodnicy, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności szkoleniowe. Tych, którzy jeszcze nie będą mieli okazji do uczestnictwa w obecnej edycji, zapraszamy do aplikowania w kolejnych. Wszystkim zainteresowanym należą się słowa uznania za chęć oraz świadomość podnoszenia własnych kwalifikacji, jak i zdobywania nowych doświadczeń praktycznych. Bardzo zależy nam na zintegrowanym, kompetentnym środowisku trenerskim, bo to dzięki codziennej pracy każdego szkoleniowca pracującego z polskimi zawodniczkami oraz zawodnikami możemy rywalizować z najlepszymi na świecie. Jesteśmy przekonani, iż uczestnictwo w tym projekcie umożliwi poznanie wielu stylów pracy trenerskiej zgodnych ze najwyższymi standardami procesu szkolenia i etycznymi zawodu trenera. Wreszcie efektywnie spędzony czas przyczyni się także do rozwinięcia indywidualnych umiejętności oraz kompetencji zespołowych polskich koszykarek oraz koszykarzy - mówi Karol Gryko, Dyrektor Sportowy PZKosz.

Planowane terminy zjazdów

- 1. zjazd 23-26 maja 2024 roku w Bydgoszczy (rozpoczęcie ok. godz. 14);

- 2. zjazd 24-30 czerwca 2024 roku (o miejscu poinformujemy w późniejszym terminie);

- 3. zjazd - grudzień 2024;

- 4. zjazd podczas finałowego turnieju MMP w 2025 roku;

- 5. zjazd czerwiec 2025.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały wideo z zajęć, darmowy wstęp na mecze ORLEN Basket Ligi, ORLEN Basket Ligi Kobiet, Pekao S.A. 1 Ligi Mężczyzn podczas trwania projektu, a także pakiety startowe PZKosz i przede wszystkim otrzymają wiedzę, którą będą mogli wykorzystać podczas prowadzenia swoich drużyn, a także zdobędą praktyczne umiejętności podczas warsztatów z informacją zwrotną od prowadzących szkolenie.

Uczestnictwo w Szkole Trenerów PZKosz jest odpłatne i wynosi 8500 złotych. W tej kwocie trenerzy mają zapewnione noclegi oraz wyżywienie podczas zjazdów, uczestnictwo w wykładach oraz warsztatach.

Wpłaty należy dokonać do dnia 14 maja 2024 roku na nr konta:

PKO S.A. 89 1240 5918 1111 0000 4910 0693

Polski Związek Koszykówki

- Szkoła Trenerów -

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

Brak zaksięgowanej wpłaty w terminie (proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres d.mazur@pzkosz.pl), będzie oznaczało rezygnację z uczestnictwa w Szkole Trenerów PZKosz.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się telefonicznie z Koordynatorem Szkoły Trenerów PZKosz - Dawid Mazur tel. 660 414 700 lub drogą mailową d.mazur [at] pzkosz.pl



Lista zakwalifikowanych osób do Szkoły Trenerów PZKosz 2024-2025

1. Bartkiewicz Robert

2. Chodkiewicz Adam

3. Curyl Paweł

4. Diduszko Łukasz

5. Foluszczny Dominik

6. Fraś Wojciech

7. Hałas Piotr

8. Hałas Wojciech

9. Imiołek Jacek

10. Jagoda Łukasz

11. Jankowski Maciej

12. Kaczmarski Sebastian

13. Koperek Marcin

14. Kornecki Filip

15. Krzyżaniak Milena

16. Kukiełka Grzegorz

17. Kusy Radosław

18. Łydkowski Michael

19. Maksymiuk Jakub

20. Makurat Magdalena

21. Mardosiewicz Przemysław

22. Mierczak Paweł

23. Muskała Maciej

24. Niemczura Dominik

25. Piotrowski Marcin

26. Popiołek Marek

27. Rynkowski Piotr

28. Sarzało Bartosz

29. Stryjecki Łukasz

30. Sumara Michał

31. Szemieta Krzysztof

32. Urbaniak Rafał

33. Wawrzonek Krzysztof

34. Wilusz Jarosław