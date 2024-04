Lukasz Czuku

Kadra 3x3 kobiet walczy o Igrzyska Olimpijskie

Reprezentacja Polski 3x3 kobiet przygotowująca się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w piątek rozpocznie rywalizację o wyjazd do Paryża.

Biało-czerwone przyleciały do Hongkongu w sobotę. Przygotowywały się do zawodów w warunkach zbliżonych do tych panujących w tej części Azji. W Polsce oczywiście trudno o tak wysoką temperaturę (sięgającą 35 stopni) i wysoką wilgotność, dlatego na zgrupowaniu we Wrocławiu sztab trenerski starał się zasymulować odpowiednie warunki, stosując na przykład specjalne maski.

Awans do IO z turnieju w Hongkongu wywalczy tylko jeden zespół spośród ośmiu. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy - do fazy pucharowej wejdą po dwie najlepsze ekipy. Nasza reprezentacja w piątek rozegra dwa spotkania - z Egiptem i Węgrami. Rywalizację grupową dokończy w sobotę starciem z Hong Kongiem. Jeśli awansujemy dalej, najważniejsze mecze (półfinał i finał) rozegrane zostaną w niedzielę.

Trener Edyta Koryzna do Hongkongu zabrała szóstkę zawodniczek - Marissę Kastanek, Aldonę Morawiec, Annę Pawłowską, Klaudię Sosnowską, Weronikę Telengę i Aleksandrę Zięmborską. Z tego grona do kwalifikacji wybrana zostanie czwórka i to ona powalczy o awans. Reprezentacja Polski 3x3 kobiet jeszcze nigdy nie grała na Igrzyskach, a jeśli chodzi o odmianę 5x5 ta sztuka naszym paniom udała się tylko raz - w 2000 roku w Sydney. Jedną z zawodniczek tamtej drużyny była... obecna trenerka kadry 3x3 Edyta Koryzna.

Asystent trenera Adrian Mroczek-Truskowski ocenia przygotowania kadry do turnieju kwalifikacyjnego:

TERMINARZ MECZÓW POLEK

Piątek

11:20 Polska - Egipt

13:10 Węgry - Polska



Sobota

14:00 Polska - Hong Kong



Niedziela (w przypadku wyścia z grupy)

9:30 Półfinał dla pierwszego miejsca grupy A

9:55 Półfinał dla drugiego miejsca grupy A

11:35 Finał

TRANSMISJA

Pierwszy dzień: YouTube FIBA

Drugi dzień: YouTube FIBA

Trzeci dzień: YouTube FIBA

Transmisja TV: TVP Sport

KADRA I SZTAB

Marissa KASTANEK

#23

Klub: VBW Arka Gdynia

Wzrost: 175

Data ur.: 31.05.1990

Aldona MORAWIEC

#11

Klub: HTC Herner Herne (Niemcy)

Wzrost: 183

Data ur.: 29.05.1992

Anna PAWŁOWSKA

#4

Klub: SKK Polonia Warszawa

Wzrost: 170

Data ur.: 18.01.1996

Klaudia SOSNOWSKA

#13

Klub: SKK Polonia Warszawa

Wzrost: 186

Data ur.: 6.04.1990

Weronika TELENGA

#33

Klub: PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp.

Wzrost: 192

Data ur.: 22.09.1995

Aleksandra ZIĘMBORSKA

#0

Klub: Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Wzrost: 182

Data ur.: 2.03.2000

Edyta KORYZNA - Trener

Małgorzata MISIUK - Asystent trenera

Adrian MROCZEK-TRUSKOWSKI - Asystent trenera

Michał MIKOSIAK - Fizjoterapeuta

Marcin KOCHANOWSKI - Psycholog