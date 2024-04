AW

Dwie drużyny niżej notowane z awansem w 1LK

SMS PZKosz Łomianki oraz Grot F&F Automatyka Pabianice to dwa zespoły, które do fazy play-off przystąpiły bez przewagi własnego parkietu, ale pomimo to wywalczyły awans do najlepszej ósemki rozgrywek. W czterech parach do wyłonienia zwycięzcy wystarczyły dwa mecze, w pozostałych potrzebne były trzecie, decydujące spotkania. Zmagania w 1/4 finału 1LK rozpoczną się w najbliższy weekend.